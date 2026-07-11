Samsung Galaxy A57 5G: medio gamma che non invidia i top e costa meno

Quando si pensa di acquistare un nuovo smartphone una delle domande che ci si fa più spesso è: mid-range o top di gamma? Ovviamente la risposta dipende da tanti fattori, ma oggi ti segnaliamo questa occasione che è sicuramente da prendere in considerazione. Se vai su eBay puoi avere il Samsung Galaxy A57 5G a 344 euro, invece che 549,90 euro.

Anche se su eBay il prezzo di listino non viene segnalato lo puoi vedere sullo store ufficiale di Samsung, ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Quindi oggi potrai risparmiare la bellezza di oltre 205 euro. Inoltre hai la possibilità di pagarlo in comode rate da 114,67 euro a interessi zero con Klarna.

Samsung Galaxy A57 5G: un best buy a questo prezzo

Il Samsung Galaxy A57 5G è uno smartphone che risulta estremamente maneggevole e leggero rimanendo comunque robusto e con la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Solo 174 grammi e uno spessore di appena 6,9 mm benché ci sia a bordo una batteria generosa da 5000 mAh che garantisce un’ottima autonomia e una ricarica rapida.

Il processore che troviamo montato su è un Exynos 1680 che si comporta molto bene e garantisce fluidità anche nel gaming. Viene affiancato da 8 GB di RAM e, in questa versione, da 256 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore è dotata di tre sensori di cui uno principale da 50 MP e un grandangolare da 12 MP, mentre la fotocamera frontale per i selfie è sempre da 12 MP. Ottimo anche il display Super AMOLED Plus da 6,7 pollici con luminosità massima che tocca i 1800 nit e un refresh rate da 120 Hz.

Sicuramente è la migliore soluzione se non si vuole spendere troppo ma comunque si vuole ottenere uno smartphone che può rilevareggiare con i top di gamma. Se pensi che sia quello più adatto a te vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A57 5G a 344 euro, invece che 549,90 euro.