 Samsung Galaxy A57 5G: medio gamma che non invidia i top e costa meno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Samsung Galaxy A57 5G: medio gamma che non invidia i top e costa meno

Il Samsung Galaxy A57 5G è un medio gamma che non ha nulla da invidiare ai top di gamma e ora la versione da 256 GB è in offerta su eBay.
Samsung Galaxy A57 5G: medio gamma che non invidia i top e costa meno
Tecnologia Mobile
Il Samsung Galaxy A57 5G è un medio gamma che non ha nulla da invidiare ai top di gamma e ora la versione da 256 GB è in offerta su eBay.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Quando si pensa di acquistare un nuovo smartphone una delle domande che ci si fa più spesso è: mid-range o top di gamma? Ovviamente la risposta dipende da tanti fattori, ma oggi ti segnaliamo questa occasione che è sicuramente da prendere in considerazione. Se vai su eBay puoi avere il Samsung Galaxy A57 5G a 344 euro, invece che 549,90 euro.

Anche se su eBay il prezzo di listino non viene segnalato lo puoi vedere sullo store ufficiale di Samsung, ed è poi quello che ti abbiamo scritto sopra. Quindi oggi potrai risparmiare la bellezza di oltre 205 euro. Inoltre hai la possibilità di pagarlo in comode rate da 114,67 euro a interessi zero con Klarna.

Acquistalo in offerta su eBay

Samsung Galaxy A57 5G: un best buy a questo prezzo

Il Samsung Galaxy A57 5G è uno smartphone che risulta estremamente maneggevole e leggero rimanendo comunque robusto e con la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Solo 174 grammi e uno spessore di appena 6,9 mm benché ci sia a bordo una batteria generosa da 5000 mAh che garantisce un’ottima autonomia e una ricarica rapida.

{title}

Il processore che troviamo montato su è un Exynos 1680 che si comporta molto bene e garantisce fluidità anche nel gaming. Viene affiancato da 8 GB di RAM e, in questa versione, da 256 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore è dotata di tre sensori di cui uno principale da 50 MP e un grandangolare da 12 MP, mentre la fotocamera frontale per i selfie è sempre da 12 MP. Ottimo anche il display Super AMOLED Plus da 6,7 pollici con luminosità massima che tocca i 1800 nit e un refresh rate da 120 Hz.

Acquistalo in offerta su eBay

Sicuramente è la migliore soluzione se non si vuole spendere troppo ma comunque si vuole ottenere uno smartphone che può rilevareggiare con i top di gamma. Se pensi che sia quello più adatto a te vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A57 5G a 344 euro, invece che 549,90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Samsung Galaxy A27 5G da 256GB: appena uscito già in sconto su Amazon

Samsung Galaxy A27 5G da 256GB: appena uscito già in sconto su Amazon
Apple iPhone 17e da 256GB con chip A19 ora a prezzo accessibile

Apple iPhone 17e da 256GB con chip A19 ora a prezzo accessibile
Google Chrome 150 per Android introduce il pulsante Indietro

Google Chrome 150 per Android introduce il pulsante Indietro
Power Bank INIU da 45W con cavo integrato e capacità da 10000mAh (23€)

Power Bank INIU da 45W con cavo integrato e capacità da 10000mAh (23€)
Samsung Galaxy A27 5G da 256GB: appena uscito già in sconto su Amazon

Samsung Galaxy A27 5G da 256GB: appena uscito già in sconto su Amazon
Apple iPhone 17e da 256GB con chip A19 ora a prezzo accessibile

Apple iPhone 17e da 256GB con chip A19 ora a prezzo accessibile
Google Chrome 150 per Android introduce il pulsante Indietro

Google Chrome 150 per Android introduce il pulsante Indietro
Power Bank INIU da 45W con cavo integrato e capacità da 10000mAh (23€)

Power Bank INIU da 45W con cavo integrato e capacità da 10000mAh (23€)
Michea Elia
Pubblicato il
11 lug 2026
Link copiato negli appunti