Apple iPhone 17e da 256GB con chip A19 ora a prezzo accessibile

Approfitta anche tu di questa fantastica occasione che ti stiamo segnalando per portarti a casa un iPhone eccezionale a un prezzo decisamente più basso. Se vai subito su Amazon puoi fare tuo l’Apple iPhone 17e a 649 euro, invece che 729 euro.

Lo sconto del 11% che puoi vedere ti permette di risparmiare 80 euro sul totale portando così il prezzo al più basso finora registrato su Amazon. Inoltre la promozione ti dà la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione che puoi vedere in pagina.

Apple iPhone 17e: il giusto compromesso

L’Apple iPhone 17e è pensato per riuscire ad andare incontro alle esigenze degli utenti che non vogliono spendere un capitale. Nonostante costi meno dei modelli di punta non delude affatto. Il design è molto interessante, con un peso di soli 169 grammi, uno spessore di 7,8 mm e la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. Troviamo poi il display Super Retina XDR da 6,1 pollici con luminosità massima da 1200 nit protetto dal robustissimo Ceramic Shield 2.

Il potente processore A19 di Apple con 8 GB di RAM garantisce ottime prestazioni e in questa versione la memoria interna è da 256 GB per cui non dovrai fare sacrifici. La fotocamera posteriore ha sensore principale da 48 MP con OIS mentre la fotocamera frontale è da 12 MP. Niente di straordinario ma garantisce comunque ottimi scatti. La batteria ha una capacità da 4000 mAh con ricarica veloce MagSafe da 15 W. Inoltre supporta la doppia eSIM.

Insomma un iPhone di tutto rispetto che però pagherai molto meno e con lo sconto di oggi a un prezzo ancora più basso. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Apple iPhone 17e a 649 euro, invece che 729 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.