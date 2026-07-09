Google Chrome 150 per Android introduce il pulsante Indietro

Google Chrome versione 150 per Android è disponibile, con una novità importante: un pulsante Indietro dedicato per facilitare la navigazione. Dopo i dispositivi desktop (Windows, Linux, macOS), Chrome 150 arriva su Android con la versione 150.0.7871.114. L’aggiornamento include miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni, oltre alle stesse correzioni di sicurezza già presenti su desktop.

Google lancia anche alcune nuove funzionalità, tra cui una in particolare è destinata a far parlare di sé.

Chrome su Android: la novità del pulsante Indietro

L’applicazione Chrome su Android si dota, infatti, di un pulsante Indietro, per offrire agli utenti una nuova opzione di navigazione. Finora, quando si apriva il menu di Chrome, toccando l’icona con i tre puntini verticali, il browser disponeva solo di un pulsante “Avanti” accanto ai pulsanti per i preferiti e i download (che ora sono stati spostati di una posizione verso destra). D’ora in poi, come nelle versioni desktop e su iPhone, sarà possibile tornare alla pagina precedente anche da questo menu.

È un’alternativa utile rispetto al pulsante o al gesto (da destra a sinistra) di ritorno che funziona nativamente a livello di sistema su Android. In alcuni casi, avere un pulsante dedicato all’interno dell’interfaccia di Chrome può tornare comodo, ad esempio quando l’utente ha scelto di nascondere la barra di navigazione per guadagnare spazio e il gesto di ritorno non funziona, per qualsiasi motivo.

Per non appesantire il menu e mantenere solo cinque pulsanti, Google ha eliminato quello delle informazioni, poco utilizzato. È comunque sufficiente accedere alla sezione “Controlli del sito” per trovare i dati precedentemente visualizzati in quel modo. Intanto, il menu a tendina di Chrome continua ad allungarsi, costringendo a scorrere sempre di più per raggiungere, ad esempio, le Impostazioni.

Per chi ha attivato gli aggiornamenti automatici, Chrome 150 dovrebbe essere già installato sullo smartphone Android. In caso contrario, basta andare sul Play Store e scaricare l’ultima versione.