 Meta sviluppa smart glass che registrano ogni secondo?
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Meta sviluppa smart glass che registrano ogni secondo?

Meta avrebbe avviato lo sviluppo di smart glass che permettono di registrare audio e scattare immagini continuamente senza attivare il LED di notifica.
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Meta avrebbe avviato lo sviluppo di smart glass che permettono di registrare audio e scattare immagini continuamente senza attivare il LED di notifica.
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Meta rilascerà un aggiornamento software per disattiverà la fotocamera dei suoi smart glass, se l’utente copre o rimuove il LED di notifica. L’azienda di Menlo Park vuole quindi proteggere la privacy delle persone nelle vicinanze. Ma secondo le fonti del Financial Times potrebbe annunciare occhiali che registrano audio continuamente e scattano foto in serie.

Smart glass che vedono e ascoltano tutto

Meta avrebbe avviato i test di un prototipo di occhiali AI “super sensing” che sfruttano fotocamere e microfoni per catturare ogni momento dell’indossatore. I futuri smart glass consentirebbero quindi di registrare audio e scattare foto ogni pochi secondi. Gli utenti potranno chiedere a Meta AI di rivedere o ascoltare i contenuti. In pratica è come la funzionalità Recall di Windows 11 applicata agli occhiali.

Gli attuali smart glass di Meta avvisano le persone nelle vicinanze con un LED. Lampeggia brevemente quando viene scattata una foto e continuamente durante la registrazione video. Secondo le fonti del Financial Times, la funzionalità “super sensing” non prevede l’attivazione del LED. Ciò rappresentata ovviamente una chiara violazione della privacy.

I piani potrebbero cambiare, essendo solo un prototipo. La stessa funzionalità potrebbe essere aggiunta agli occhiali già sul mercato con un aggiornamento software. L’azienda californiana ha ricevuto pesanti critiche, quando alcuni ricercatori hanno scoperto nel codice dell’app Meta AI riferimenti al riconoscimento facciale (il codice è stato successivamente rimosso).

In base all’attuale implementazione, sui server di Meta verrebbero conservati solo i metadati di registrazioni audio e immagini che consentono a Meta AI di rispondere alle query. Deve essere ancora deciso se usare i dati per l’addestramento dei modelli AI. Sicuramente, una simile funzionalità finirebbe sotto la lente dei garanti della privacy in Europa. Meta non ha rilasciato commenti sul prototipo, ma ha garantito che rispetterà la privacy degli utenti.

Fonte: Financial Times

Pubblicato il 8 lug 2026

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8 lug 2026
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