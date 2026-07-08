Meta blocca la fotocamera degli occhiali se il LED è manomesso

Gli occhiali smart di Meta sono già finiti più volte al centro delle polemiche per le possibili ripercussioni negative sulla privacy legate al loro utilizzo. Un tema centrale è quello relativo all’acquisizione delle immagini e alla registrazione dei video attraverso la fotocamera integrata. È vero che c’è un LED bianco di notifica che si illumina quando è in funzione, ma è sufficiente qualche ricerca nemmeno troppo approfondita per trovare metodi da seguire se lo si vuole disabilitare e, così, inquadrare tutto senza essere notati.

Occhiali smart Meta e privacy: la questione LED

Il gruppo di Mark Zuckerberg è a conoscenza della situazione e ha appena annunciato di voler correre ai ripari, attraverso un aggiornamento software che dovrebbe impedire una volta per tutte la pratica. C’è addirittura chi ci ha costruito un business, proponendo un servizio a pagamento per la rimozione della lucina, con l’impiego di un trapano e di una sonda. Questa la testimonianza.

E se qualcuno decidesse semplicemente di appiccicare del nastro adesivo sul LED, in modo da nasconderlo? Un po’ come nell’immagine di copertina che apre questo articolo (realizzata con l’AI partendo da una ufficiale), insomma. Meta ha previsto anche questo comportamento.

La fotocamera viene disattivata quando si tenta di farlo. A partire dalla seconda generazione dei nostri occhiali, la fotocamera viene disattivata automaticamente se rileviamo che il LED di acquisizione è ostruito. Non è possibile scattare foto o registrare video finché non rileviamo che la luce è libera.

Solo i test ci diranno se l’update è efficace in modo definitivo per risolvere il problema posto da chi manomette volontariamente la piccola luce per non dare nell’occhio, a volte letteralmente distruggendola.