 Diverso da tutti gli altri smartphone: Nothing Phone (3) è in promo al 42%
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Diverso da tutti gli altri smartphone: Nothing Phone (3) è in promo al 42%

Se vuoi distinguerti dalla massa acquista il Nothing Phone (3) che in questa versione da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna è al 42%.
Diverso da tutti gli altri smartphone: Nothing Phone (3) è in promo al 42%
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Se vuoi distinguerti dalla massa acquista il Nothing Phone (3) che in questa versione da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna è al 42%.
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Sicuramente i dispositivi Nothing sono diversi da tutti gli altri e quindi se non vuoi essere la fotocopia di nessuno approfitta di questa promozione. Se vai velocemente su Amazon puoi avere il Nothing Phone (3) da 512 GB a 548,73 euro, anziché 949 euro.

Questa è assolutamente una promozione spettacolare. Sul prezzo di listino c’è uno sconto del 42%, che quindi ti permette di risparmiare la bellezza di 400 euro. È chiaro che un’offerta del genere non potrà durare a lungo, perciò dovrai essere davvero veloce. Tieni presente che la promozione ti permette di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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Nothing Phone (3) non ha rivali nel suo genere

Indubbiamente la caratteristica principale del Nothing Phone (3) è il suo design, molto particolare e diverso da tutti gli altri modelli. E a differenza dai suoi predecessori sulla back cover non c’è più l’interfaccia Glyph con i LED ma un piccolo display che potrai personalizzare con funzioni interessanti. Alcune semplicemente simpatiche altre molto utili. Gode poi di un ottimo display OLED da 6,67 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima da 4500 nit.

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Come processore monta uno Snapdragon 8s Gen 4 che garantisce grandi prestazioni e viene supportato in questa versione da ben 16 GB di RAM. La memoria interna è da 512 GB per cui non dovrai fare nessun sacrificio in termini di archiviazione. C’è una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare e teleobiettivo 3x sempre da 50 MP e fotocamera frontale ancora da 50 MP. La batteria dice la sua con la capacità da 5150 mAh, ricarica via cavo da 65 W e ricarica wireless da 15 W.

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Insomma uno smartphone di design che non punta però soltanto su questo ma offre ottime performance e oggi costa molto meno. Se pensi che sia adatto a te vai subito su Amazon e acquista il Nothing Phone (3) da 512 GB a 548,73 euro, anziché 949 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro qualche giorno senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 7 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
7 lug 2026
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