Google presenterà Pixel 11 ad agosto: c'è la data ufficiale

La nuova gamma di smartphone Pixel 11 sarà presentata il 12 agosto, ora è ufficiale. Stanno arrivando i primi inviti alla stampa e ai creator per partecipare all’evento Made by Google 2026 che andrà in scena a New York, come lo scorso anno. Per via del fuso orario, la diretta potrà essere seguita dall’Italia a partire dalla mezzanotte tra il 12 e il 13 agosto, non esattamente un orario comodissimo.

Made By Google 20266, 12 agosto: arriva Pixel 11

Il messaggio inviato dal gruppo di Mountain View fa riferimento esplicito alla nuova generazione di Pixel e include un’immagine che anticipa il lancio di una colorazione oro per la scocca. Eccola di seguito.

Non dovrebbero esserci altre novità significative in termini di design, ad eccezione di quella emersa dal mega leak trapelato nei mesi scorsi, ovvero Pixel Glow. Sembra trattarsi di un LED RGB posizionato di fianco o intorno alle fotocamere posteriori, per illuminarsi in occasione di chiamate o notifiche. È un’aggiunta che richiama alla mente quanto avviene già da tempo sugli smartphone di Nothing.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sono attesi il chipset Tensor G6 con sette core (uno ARM C1-Ultra da 4,11 GHz, quattro ARM C1-Pro da 3,38 GHz e due ARM C1-Pro da 2,65 GHz), il coprocessore Titan M3 per la sicurezza, la GPU PowerVR (C-Series CXTP-48-1536) e il modem MediaTek M90 (al posto di quello Samsung), 8 o 12 GB di RAM (a seconda della versione) e storage a partire da 256 GB (addio ai 128 GB). Occhio ai prezzi, con tutta probabilità più alti rispetto a quelli dei modelli 2025: da 999 euro in su.

Dovremmo veder arrivare quattro modelli di Pixel 11: quello base, Pro, Pro XL e Pro Fold, quest’ultimo quasi certamente non destinato all’Europa. Altre novità che potrebbero essere presentate durante l’evento sono l’orologio Pixel Watch 5 e gli auricolari wireless Pixel Buds Pro 3. Ne sapremo di più tra poche settimane.