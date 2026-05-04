Mega leak per Google Pixel 11: Tensor G6 e LED RGB

Google è pronta per dire nuovamente la sua nel territorio degli smartphone Android top di gamma. E dopo aver raccolto qualche critica per l’upgrade a metà del mid-range Pixel 10a sembra avere intenzione di mettere tutti d’accordo con l’arrivo della serie Pixel 11. Oggi è protagonista di un leak che svela gran parte delle sue presunte caratteristiche.

Tutte le anticipazioni su Google Pixel 11

A scanso di equivoci, è bene chiarire che l’immagine di copertina per questo articolo è stata generata con l’AI, ma sulla base di quanto trapelato. Qui sotto il design della parte posteriore condiviso dall’autore dell’indiscrezione. Si fa notare il Pixel Glow, LED RGB posizi9onato di fianco al flash delle fotocamere che potrebbe illuminarsi in occasione di chiamate o notifiche, un po’ come avviene sui modelli di Nothing.

A livello di specifiche tecniche, è grande protagonista il chipset Tensor G6 costituito da sette core: uno ARM C1-Ultra da 4,11 GHz, quattro ARM C1-Pro da 3,38 GHz e due ARM C1-Pro da 2,65 GHz. Ad affiancarlo il Titan M3 per la sicurezza, la GPU PowerVR (C-Series CXTP-48-1536) e il modem MediaTek M90 (addio a quelli di Samsung). È inoltre atteso un upgrade importante per il comparto imaging. Sono certi i 12 GB di RAM, in dubbio invece gli 8 GB anche per la versione base, che a questo punto potrebbe risultare obsoleta. Il lancio dovrebbe avvenire nel mese di agosto. Questi i quattro modelli in arrivo, secondo la fonte.

Pixel 11

Display da 6,3 pollici con risoluzione 2424×1080 pixel;

8 o 12 GB di RAM;

batteria da 4.840 mAh.

Pixel 11 Pro

Display da 6,3 pollici con risoluzione 2856×1280 pixel;

12 o 16 GB di RAM;

batteria da 4.707 mAh.

Pixel 11 Pro XL

Display da 6,8 pollici con risoluzione 2992×1344 pixel;

12 o 16 GB di RAM;

batteria da 5.000 mAh.

Pixel 11 Pro Fold