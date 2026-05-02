 Xiaomi 15T Pro 5G (12/256GB) oggi a un prezzo bassissimo su eBay
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Xiaomi 15T Pro 5G (12/256GB) oggi a un prezzo bassissimo su eBay

Oggi puoi portarti a casa il mitico Xiaomi 15T Pro 5G, con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, a un prezzo davvero interessante.
Xiaomi 15T Pro 5G (12/256GB) oggi a un prezzo bassissimo su eBay
Tecnologia Mobile
Oggi puoi portarti a casa il mitico Xiaomi 15T Pro 5G, con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, a un prezzo davvero interessante.

Sei hai deciso di acquistare uno smartphone di fascia medio alta e stai cercando un’occasione per risparmiare qualcosa approfitta di questa offerta che ti stiamo segnalando. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello lo Xiaomi 15T Pro 5G a soli 536,20 euro, anziché 699,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRAPR26 al momento del pagamento.

Così facendo potrai avvalerti di un ribasso già applicato del 20% sul prezzo di listino e un ulteriore sconto di 25 euro con il codice segreto per un risparmio totale di oltre 163 euro. In più se preferisci puoi pagare in comode rate da 186 euro circa a interessi zero con Klarna.

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Xiaomi 15T Pro 5G a questo prezzo non ha rivali

Sicuramente per il prezzo con cui puoi averlo oggi lo Xiaomi 15T Pro 5G non ha rivali ed ecco perché devi essere rapido nell’acquistarlo. Gode di un ottimo display AMOLED da 6,83 pollici con un refresh rate da 144 Hz e una luminosità massima di 3200 nit per essere perfettamente visibile anche alla luce del sole. Pesa 210 grammi, ha uno spessore di 8 mm e la certificazione per resistere all’acqua e alla polvere di grado IP68.

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Troviamo il potente processore MediaTek Dimensity 9400 Plus supportato da 12 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Possiede una batteria da 5500 mAh con ricarica cablata da 90 W e ricarica wireless da 50 W. Inoltre garantisce foto spettacolari, grazie alle lenti Leica Summilux. Ha un sensore principale posteriore da 50 MP, con teleobiettivo e ultra grandangolare e una fotocamera anteriore da 32 MP.

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Insomma una grandissima opportunità da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Perciò a fiondati su eBay prima che sia tardi e acquista il tuo Xiaomi 15T Pro 5G a soli 536,20 euro, anziché 699,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRAPR26 al momento del pagamento. Se completi l’ordine oggi lo potrai ricevere comodamente a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.

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Pubblicato il 2 mag 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
2 mag 2026
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