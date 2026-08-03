OPPO Reno16 F arriva in Italia ed è già in sconto al lancio

Un altro modello si aggiunge a quelli della famiglia Reno16, è OPPO Reno16 F, disponibile in Italia a partire da oggi. Tra i punti di forza citati da comunicato ufficiale ci sono il 3D Pop Planet Design, un comparto fotografico versatile con selfie camera ultra-grandangolare da 50 megapixel e funzionalità dedicate alla creazione dei contenuti. È già in sconto su Amazon oltre che sullo store ufficiale del marchio. Il materiale promozionale conferma che si tratta di uno smartphone indirizzato principalmente a un pubblico femminile.
OPPO Reno16 F è arrivato in Italia (già in sconto)
Si basa sulla piattaforma ColorOS 16, personalizzazione di Android, integrando le ormai immancabili caratteristiche di intelligenza artificiale come AI Snap Key e AI Mind Space. A questo si aggiungono il supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 45 W e alle certificazioni IP68, IP69 e IP69K. Tra le specifiche tecniche vale la pena citare 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, il display AMOLED da 6,57 pollici e la doppia fotocamera posteriore con OIS e teleobiettivo per ritratti da 50 megapixel che permette di arrivare a uno zoom ottico di circa 3,5x.
È proposto in due colorazioni: Pop White e Purple Black. Il prezzo ufficiale è 699,99 euro, ma sullo store del marchio lo si trova in sconto di 100 euro per il lancio, con la possibilità di aggiungere 3,99 euro e acquistare anche cover, powerbank e gli auricolari Enco Buds3 Pro.
OPPO Reno16 F 5G Smartphone Sbloccato, 8+256GB, Fotocamera Selfie Ultra Grandangolare 50MP, Video 4K con Raddrizzamento, Display 6.57″ 120Hz, IP69K, Pop White (con Caricatore 45W SUPERVOOC)
Vale la pena segnalare anche le offerte in corso su Amazon, con spedizione Prime gestita dall’e-commerce.
- 8/256 GB a 549 euro nelle colorazioni Pop White e Purple Black;
- 8/512 GB a 649 euro nelle colorazioni Pop White e Purple Black.