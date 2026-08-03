 OPPO Reno16 F arriva in Italia ed è già in sconto al lancio
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OPPO Reno16 F arriva in Italia ed è già in sconto al lancio

Il nuovo OPPO Reno16 F è ufficialmente disponibile in Italia con AI, display AMOLED, ricarica SUPERVOOC e sconto proposto al lancio.
OPPO Reno16 F arriva in Italia ed è già in sconto al lancio
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Il nuovo OPPO Reno16 F è ufficialmente disponibile in Italia con AI, display AMOLED, ricarica SUPERVOOC e sconto proposto al lancio.
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Un altro modello si aggiunge a quelli della famiglia Reno16, è OPPO Reno16 F, disponibile in Italia a partire da oggi. Tra i punti di forza citati da comunicato ufficiale ci sono il 3D Pop Planet Design, un comparto fotografico versatile con selfie camera ultra-grandangolare da 50 megapixel e funzionalità dedicate alla creazione dei contenuti. È già in sconto su Amazon oltre che sullo store ufficiale del marchio. Il materiale promozionale conferma che si tratta di uno smartphone indirizzato principalmente a un pubblico femminile.

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OPPO Reno16 F è arrivato in Italia (già in sconto)

Si basa sulla piattaforma ColorOS 16, personalizzazione di Android, integrando le ormai immancabili caratteristiche di intelligenza artificiale come AI Snap Key e AI Mind Space. A questo si aggiungono il supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 45 W e alle certificazioni IP68, IP69 e IP69K. Tra le specifiche tecniche vale la pena citare 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, il display AMOLED da 6,57 pollici e la doppia fotocamera posteriore con OIS e teleobiettivo per ritratti da 50 megapixel che permette di arrivare a uno zoom ottico di circa 3,5x.

Il nuovo smartphone OPPO Reno16 F nella colorazione Purple Black

È proposto in due colorazioni: Pop White e Purple Black. Il prezzo ufficiale è 699,99 euro, ma sullo store del marchio lo si trova in sconto di 100 euro per il lancio, con la possibilità di aggiungere 3,99 euro e acquistare anche cover, powerbank e gli auricolari Enco Buds3 Pro.

OPPO Reno16 F 5G Smartphone Sbloccato, 8+256GB, Fotocamera Selfie Ultra Grandangolare 50MP, Video 4K con Raddrizzamento, Display 6.57

OPPO Reno16 F 5G Smartphone Sbloccato, 8+256GB, Fotocamera Selfie Ultra Grandangolare 50MP, Video 4K con Raddrizzamento, Display 6.57″ 120Hz, IP69K, Pop White (con Caricatore 45W SUPERVOOC)

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Pubblicato il 3 ago 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
3 ago 2026
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