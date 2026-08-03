 Medio gamma con qualcosa in più spendendo meno? Samsung Galaxy A57
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Medio gamma con qualcosa in più spendendo meno? Samsung Galaxy A57

Il Samsung Galaxy A57, in questa versione da 256 GB, è sicuramente lo smartphone più interessante in questa fascia di prezzo.
Medio gamma con qualcosa in più spendendo meno? Samsung Galaxy A57
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Il Samsung Galaxy A57, in questa versione da 256 GB, è sicuramente lo smartphone più interessante in questa fascia di prezzo.
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La ricerca di uno smartphone medio gamma è probabilmente quella che intriga la maggior parte degli utenti, garantendo un giusto compromesso senza svenarsi. Ecco perché ti segnaliamo questa ottima occasione che trovi su eBay e che ti permette di avere il Samsung Galaxy A57 a 345 euro, invece che 599,90 euro.

Ebbene sì, potrebbe sembrare impossibile ma puoi vedere tranquillamente il prezzo di listino sullo store ufficiale di Samsung. Quindi oggi puoi risparmiare la bellezza di quasi 255 euro. Inoltre puoi dilazionare il pagamento in tre rate da 115 euro a interessi zero con Klarna. Un’occasione da cogliere al volo.

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Samsung Galaxy A57: il migliore medio gamma

Possiamo dire che il Samsung Galaxy A57 è il migliore medio gamma perché non si trova sul mercato uno smartphone con le stesse prestazioni a un prezzo del genere. A spingerlo c’è un Exynos 1680 con 8 GB di RAM a supporto e una memoria interna da 256 GB. Mentre il sistema operativo basato su Android ha la classica interfaccia One UI molto fluida e intuitiva.

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Il peso è davvero interessante, solo 174 grammi per uno spessore di appena 6,9 mm. È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68. Gode di un pannello Super AMOLED Plus da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità massima da 1800 nit. Troviamo poi una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, grandangolare da 12 MP, zoom digitale fino a 10x e fotocamera frontale da 12 MP. La batteria ha una capacità da 5000 mAh è una ricarica rapida da 45 W.

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Come hai potuto notare, se non lo conoscevi prima, è uno smartphone che offre equilibrio, concretezza e soprattutto non costa un capitale. Quindi prima che l’offerta scada o le unità disponibili spariscano vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy A57 a 345 euro, invece che 599,90 euro. Completa l’ordine oggi e potrai riceverlo comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

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Pubblicato il 3 ago 2026

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3 ago 2026
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