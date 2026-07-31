TECNO dice che il nuovo smartphone non ha bordi, ma io li vedo

Si chiama TECNO Next-Gen Bezelles Concept Phone e già dal suo nome chilometrico non è difficile immaginare quale sia il punto forte di questo smartphone: un display senza bordi. Verrà presentato ufficialmente all’evento IFA 2026, forse nemmeno raggiungerà mai il mercato, ma oggi il produttore ha voluto anticipare l’annuncio e creare hype con la condivisione di un primo trailer. Tutto molto bello, se non fosse che io i bordi li vedo.

I bordi dello smartphone TECNO senza bordi

Se la promessa è quella di una vera cornice dello schermo da 0 mm , qualcuno mi spieghi cosa ho evidenziato qui sotto nei cerchi rossi. Non è forse una cornice, identica a quella che già oggi troviamo su tutti i telefoni in circolazione?

Ci sono anche siti autorevoli come Android Police che elogiano il dispositivo come un’innovazione, una novità assoluta per il settore ( an industry first ). Dev’esserci di sicuro qualcosa che mi sfugge, perché io il profilo intorno allo schermo continuo a vederlo.

Abbiamo davvero bisogno di uno smartphone senza bordi? Non sono certo che la domanda abbia una risposta negativa. Se però il pro è quello di poter osservare un display che ricopre l’intera superficie del dispositivo, i contro potrebbero rendere questo vezzo meno conveniente di quanto potrebbe sembrare. Ogni componente ha una sua funzione specifica, anche quei millimetri intorno al pannello, che tutti noi ringraziamo quando il telefono ci scivola dalla mano e cade a terra.

Vedremo tra i padiglioni tedeschi di IFA 2026 se la promessa di TECNO verrà mantenuta o meno. Al di là del fatto che si tratta di un concept e che, come tale, potrebbe non arrivare mai sul mercato. Che sia un esercizio di stile oppure no è comunque ininfluente. La questione qui è un’altra: com’è possibile affermare una cosa e, nello stesso filmato, mostrarne un’altra che la smentisce?