Nothing Phone (3) a 519€ è un folle best buy su Amazon

Ami il design ricercato e la produttività ottimizzata? Se la risposta è sì allora il Nothing Phone (3) è lo smartphone perfetto per te e oggi lo acquisti a un prezzo decisamente folle su Amazon. Cosa stai aspettando? Mettilo in carrello a soli 519 euro, anziché 849 euro! Si tratta di un’occasione unica per mettere le mani su questa opera d’arte di tecnologia avanzata. Non solo è bello da vedere e piacevole da toccare, ma è anche incredibilmente utile.

La versione in offerta a prezzo da best buy è quella da 12GB di RAM, per una fluidità nella gestione di app e giochi incredibile, e 256GB di ROM, per uno spazio di archiviazione perfetto. La colorazione white è decisamente elegante e merita davvero tutti gli euro spesi. La novità è la nuova interfaccia Glyph Matrix, una matrice di LED posizionata nella scocca posteriore dello smartphone che da vita ad animazioni funzionali e divertenti.

La vera svolta è Essencial Space, quello che diventerà la tua seconda memoria. Grazie a questo spazio gestito dall’intelligenza artificiale catturi contenuti, ispirazioni e opinioni e lui organizza e cataloga automaticamente tutto per te. In questo modo genera suggerimenti personalizzati, sintesi o punti di azione. E con Essential Search trovi tutto quello che vuoi in un attimo.

Prestazioni al top grazie al processore Qualcomm Snapfragon 8s Gen 4Mobile Platform. Nessun limite e gestione eccellente di qualsiasi processo, anche quando app e giochi richiedono più energia e impegno dal chipset. Il sistema di fotocamere regala scatti e video da vero professionista. Goditi tutto in un display AMOLED capiente da 120Hz. Acquista subito il Nothing Phone (3) a soli 519 euro su Amazon!