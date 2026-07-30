 Nothing Phone (3) a 519€ è un folle best buy su Amazon
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Nothing Phone (3) a 519€ è un folle best buy su Amazon

Se ami il design e la produttività intelligente allora il Nothing Phone (3) in offerta a soli 519€ su Amazon è un folle best buy da avere.
Nothing Phone (3) a 519€ è un folle best buy su Amazon
Tecnologia Mobile
Se ami il design e la produttività intelligente allora il Nothing Phone (3) in offerta a soli 519€ su Amazon è un folle best buy da avere.
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Ami il design ricercato e la produttività ottimizzata? Se la risposta è sì allora il Nothing Phone (3) è lo smartphone perfetto per te e oggi lo acquisti a un prezzo decisamente folle su Amazon. Cosa stai aspettando? Mettilo in carrello a soli 519 euro, anziché 849 euro! Si tratta di un’occasione unica per mettere le mani su questa opera d’arte di tecnologia avanzata. Non solo è bello da vedere e piacevole da toccare, ma è anche incredibilmente utile.

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La versione in offerta a prezzo da best buy è quella da 12GB di RAM, per una fluidità nella gestione di app e giochi incredibile, e 256GB di ROM, per uno spazio di archiviazione perfetto. La colorazione white è decisamente elegante e merita davvero tutti gli euro spesi. La novità è la nuova interfaccia Glyph Matrix, una matrice di LED posizionata nella scocca posteriore dello smartphone che da vita ad animazioni funzionali e divertenti.

Nothing Phone (3) – Handy mit 50 MP Triple-Kamera, 24h Silizium-Kohlenstoff Akku, 6,67

Nothing Phone (3) – Handy mit 50 MP Triple-Kamera, 24h Silizium-Kohlenstoff Akku, 6,67″ 120Hz AMOLED Display, Glyph Matrix, 12GB + 256GB – Weiß

519,00849,00€-39%
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La vera svolta è Essencial Space, quello che diventerà la tua seconda memoria. Grazie a questo spazio gestito dall’intelligenza artificiale catturi contenuti, ispirazioni e opinioni e lui organizza e cataloga automaticamente tutto per te. In questo modo genera suggerimenti personalizzati, sintesi o punti di azione. E con Essential Search trovi tutto quello che vuoi in un attimo.

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Prestazioni al top grazie al processore Qualcomm Snapfragon 8s Gen 4Mobile Platform. Nessun limite e gestione eccellente di qualsiasi processo, anche quando app e giochi richiedono più energia e impegno dal chipset. Il sistema di fotocamere regala scatti e video da vero professionista. Goditi tutto in un display AMOLED capiente da 120Hz. Acquista subito il Nothing Phone (3) a soli 519 euro su Amazon!

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Pubblicato il 30 lug 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
30 lug 2026
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