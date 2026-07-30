Logitech, HP, JBL e LG: le offerte folli su Amazon di oggi

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LG NANO AI UHD 75 Pollici, Serie NU8E 2026 Smart TV 4K – 75NU8E0B3LA | Processore con Nano Detail Enhancer, AI Chatbot, AI Concierge, HDR10 Pro, Filmmaker Mode, Design Linear Flow, 3 HDMI a soli 799 euro!

Logitech M720 Triathlon Mouse Wireless Multidispositivo | Bluetooth, Ricevitore USB Unifying, 1000 DPI, 6 Tasti Programmabili, Compatibile con Laptop, PC, Mac, iPadOS – Grigio a soli 37,19 euro!

JBL Live Flex Auricolari Wireless Bluetooth, Design Open-Ear Resistente ad Acqua e Polvere IP54, Cancellazione Adattiva del Rumore, 6 Microfoni, Surround, fino a 40 h di Autonomia, Blu a soli 62,59 euro!

Logitech G G309 LIGHTSPEED Mouse gaming wireless leggero | Interruttori ibridi LIGHTFORCE, sensore HERO 25K, oltre 300 ore batteria AA, 6 pulsanti programmabili, PC/Mac – Nero a soli 39,54 euro!

HP DeskJet 4320 A24HMB, Stampante Multifunzione a Getto d’Inchiostro A4 a Colori, Fronte e Retro Manuale, 8,5 ppm, Wi-Fi, ADF, 3 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi, Nera a soli 49,99 euro!

HP HyperX OMEN 15-ga0002slx, Notebook, Intel Core 7-240H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, NVIDIA RTX 5060 8GB, 15,6″ 2K VRR 165Hz, Laptop, 1080p TNR Cam, Windows 11, Portatile, Nero a soli 1399,99 euro!