 HP DeskJet 4320: stampante multifunzione a colori WiFi a soli 49€
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HP DeskJet 4320: stampante multifunzione a colori WiFi a soli 49€

Appena 49€ circa e puoi avere la stampante multifunzione a colori WiFi HP DeskJet 4320, con 3 mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi.
HP DeskJet 4320: stampante multifunzione a colori WiFi a soli 49€
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Appena 49€ circa e puoi avere la stampante multifunzione a colori WiFi HP DeskJet 4320, con 3 mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi.
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La tua stampante ha deciso di smettere di funzionare, non stampa più come prima o non ti è mai servita e quindi stai pensando di acquistarne una? Allora dai un’occhiata a questa promozione che ti stiamo segnalando. Se vai velocemente su Amazon puoi acquistare la HP DeskJet 4320 a soli 49,99 euro, invece che 74,90 euro.

C’è quindi uno sconto del 33% sul prezzo di partenza segnalato da Amazon che ti fa risparmiare 25 euro sul totale. Con questa fantastica stampante multifunzioni a colori con tecnologia WiFi puoi stampare velocemente da qualsiasi dispositivo. E ci sono anche 3 mesi di inchiostro Instant Ink Inclusi, un servizio che ti consegna le cartucce a domicilio prima di esaurirle.

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HP DeskJet 4320: a questo prezzo non c’è di meglio

Possiamo dire con assoluta certezza che il rapporto qualità prezzo della stampante multifunzione HP DeskJet 4320 è imbattibile ed è il motivo principale per cui acquistarla oggi. Possiede tantissime funzionalità ed è pratica e intuitiva. Ti consente non soltanto di stampare ma anche di fotocopiare e scansionare i documenti. Inoltre la potrai collegare ai dispositivi mobili in modo semplice senza fili per stampare direttamente da lì.

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È dotata di un vassoio di alimentazione da 60 fogli, un alimentatore automatico dei documenti da 35 fogli e un vassoio di raccolta da 25 fogli. Possiede un pratico pannello di controllo LCD dove ci sono le varie funzioni. Riesce a stampare fino a 8,5 ppm in bianco/nero, 5,5 ppm a colori, con risoluzione fino a 4800 x 1200 dpi su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m², e su buste e carta fotografica.

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Ci sarebbero ovviamente altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e a questa cifra sicuramente la vorranno tutti. Perciò prima che finiscano le scorte vai su Amazon e fai tua la stampante multifunzione HP DeskJet 4320 a soli 49,99 euro, invece che 74,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

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Pubblicato il 30 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
30 lug 2026
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