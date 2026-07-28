ARCTIC Fan Controller: fino a 10 ventole per PC gestite da un singolo dispositivo

Aumentare il numero di ventole installate nel PC non significa automaticamente migliorare il raffreddamento. Senza un controllo adeguato, il risultato può tradursi in più rumore, consumi superiori e flussi d’aria poco coordinati. Il nuovo ARCTIC Fan Controller nasce per risolvere proprio questo problema: concentra la gestione di un’intera configurazione per la dissipazione attiva del calore in un dispositivo compatto, capace di controllare e monitorare singolarmente fino a 10 ventole.

La differenza rispetto a un comune sdoppiatore o a un hub PWM tradizionale riguarda soprattutto il livello di controllo. Il controller ARCTIC mette a disposizione 10 connettori a 4 pin: le ventole collegate non formano quindi un unico gruppo costretto a seguire la stessa regolazione. Ciascun canale può essere gestito e monitorato separatamente.

È una caratteristica molto utile perché, all’interno del case del PC, le esigenze termiche cambiano sensibilmente da una zona all’altra. Le ventole frontali che immettono aria fresca, quelle posteriori dedicate all’espulsione e le unità installate su un dissipatore non devono necessariamente funzionare alla stessa velocità. Il controller permette di organizzare il raffreddamento in modo più preciso, adattando la risposta delle singole ventole ai differenti scenari di carico.

10 canali indipendenti per organizzare il flusso d’aria

Il numero di connettori disponibili sulle schede madri può rappresentare un limite, soprattutto nei sistemi dotati di numerose ventole o di radiatori di grandi dimensioni. Gli splitter permettono di collegare più dispositivi allo stesso header, ma normalmente replicano il medesimo segnale PWM (Pulse Width Modulation, segnale di controllo che permette all’elettronica di una ventola a 4 pin di regolarne la velocità mantenendo costante l’alimentazione principale a 12 V) su tutte le unità associate e restituiscono alla scheda madre il dato tachimetrico di una sola ventola.

ARCTIC Fan Controller adotta un’impostazione differente: ogni ventola dispone del suo specifico canale di controllo e monitoraggio. L’utente ottiene così una visione più dettagliata del sistema e può intervenire in maniera mirata sulle varie sezioni del case.

La regolazione indipendente può servire, ad esempio, per mantenere a bassa velocità le ventole di aspirazione durante le attività leggere e aumentare più rapidamente il regime delle unità montate sul radiatore quando cresce il carico sul processore. Nei sistemi che ospitano una scheda grafica particolarmente potente, si può invece privilegiare il ricambio d’aria nella parte inferiore del telaio.

La gestione centralizzata riduce inoltre la necessità di distribuire numerosi cavi tra gli header della scheda madre: il cablaggio può diventare più ordinato e il controller rappresenta un unico punto dal quale organizzare l’intero impianto di ventilazione.

Alimentazione SATA e collegamento USB interno

Il dispositivo riceve l’alimentazione attraverso un connettore SATA e comunica con il sistema tramite una porta USB 2.0 interna. La scelta dell’alimentazione separata evita di far gravare l’intero assorbimento delle ventole sui connettori dedicati presenti sulla scheda madre, che in genere possono erogare una quantità di corrente limitata.

Ogni porta del controller può sostenere fino a 2 A, mentre l’assorbimento complessivo di tutte le ventole collegate non deve superare 4,5 A: non è quindi sufficiente considerare soltanto il limite del singolo canale; occorre sommare la corrente massima richiesta dalle 10 unità.

Il valore nominale si trova normalmente sull’etichetta della ventola oppure nella relativa scheda tecnica. La verifica assume particolare importanza quando si collegano modelli ad alte prestazioni, ventole industriali o più unità caratterizzate da un’elevata corrente di spunto. L’ingresso supporta tensioni di 12 V e 5 V in corrente continua.

Controllo software anche su Linux

ARCTIC presenta il prodotto come compatibile con un’ampia gamma di piattaforme software e segnala espressamente il supporto per Linux. La possibilità di lavorare a livello software amplia le opzioni di configurazione, specialmente quando si desidera associare il comportamento delle ventole a sensori o carichi differenti.

Sul versante del “pinguino”, il supporto nativo per ARCTIC Fan Controller arriva con il kernel Linux 7.2 e versioni successive. ARCTIC ha infatti collaborato direttamente allo sviluppo del driver arctic_fan_controller , integrato nel sottosistema HWMON di Linux, dedicato al monitoraggio dell’hardware.

Il collegamento USB 2.0 interno non serve quindi soltanto a trasportare generici comandi software: permette al sistema operativo di riconoscere il controller come dispositivo USB HID e di accedere separatamente ai suoi 10 canali. Il driver espone tutte le possibilità di interazione attraverso sysfs , l’interfaccia del kernel utilizzata dai programmi per leggere e modificare alcuni parametri hardware (ad esempio sia la velocità di rotazione di ciascuna ventola che il relativo livello PWM).

Per ogni canale, Linux può leggere il numero di giri al minuto tramite le voci fan1_input fino a fan10_input : il controller invia un aggiornamento delle velocità circa una volta al secondo.

Un’applicazione può quindi costruire curve personalizzate usando i sensori disponibili nel sistema. Per esempio, le ventole montate sul dissipatore possono reagire alla temperatura della CPU, mentre quelle che immettono aria nella parte inferiore del case possono aumentare di velocità quando cresce la temperatura della GPU.

Installazione magnetica o adesiva all’interno del case

Il controller misura 86 x 55 x 14 mm e pesa 59 grammi: le dimensioni ridotte consentono di collocarlo nello spazio riservato alla gestione dei cavi, nel vano destinato all’alimentatore o in un’altra area libera del case.

ARCTIC prevede due modalità di fissaggio: magnetica oppure adesiva. Il supporto magnetico semplifica l’installazione nei telai in acciaio e permette di riposizionare rapidamente l’unità quando si modifica il cablaggio. Il fissaggio adesivo risulta invece utile sui pannelli non magnetici o nei punti in cui il controller deve rimanere saldamente ancorato.

La posizione scelta dovrebbe consentire ai cavi delle ventole di raggiungere agevolmente le dieci prese laterali, evitando pieghe eccessive o tensioni sui connettori. Conviene inoltre lasciare accessibili il cavo SATA e il collegamento USB interno, soprattutto nelle configurazioni che potrebbero essere ampliate in seguito.

Una soluzione per PC con molte ventole

ARCTIC Fan Controller si rivolge soprattutto agli utenti che hanno superato i limiti della gestione integrata nella scheda madre. Può trovare spazio nei PC gaming con numerose ventole, nelle workstation sottoposte a carichi prolungati, nei sistemi dotati di raffreddamento a liquido e nei case di grandi dimensioni in cui il flusso d’aria richiede una regolazione più articolata.

Il vantaggio non consiste semplicemente nella possibilità di collegare 10 ventole: l’aspetto centrale è la disponibilità di dieci canali controllabili e monitorabili individualmente, riuniti in un dispositivo alimentato separatamente e installabile senza occupare uno slot esterno.

Una regolazione più accurata permette di cercare un equilibrio migliore tra temperatura e rumorosità: le ventole possono funzionare lentamente quando il sistema è inattivo e aumentare il proprio regime soltanto nelle zone che ne hanno realmente bisogno.

In collaborazione con Arctic