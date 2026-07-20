Logitech MX Anywhere 3S: mouse wireless con miglior rapporto qualità prezzo

Di mouse wireless ce ne sono davvero tantissimi in commercio e quindi non è sempre facile scegliere quello che più si adatta alle proprie esigenze senza spendere un patrimonio. Oggi però è il giorno giusto per acquistarlo. Se vai subito su Amazon puoi avere il Logitech MX Anywhere 3S a soli 54 euro circa, invece che 89,99 euro.

Una grandissima promozione dunque che ti permette di risparmiare più di 35 euro sul totale, con lo sconto indicato da Amazon del 40%. Avrai per le mani uno straordinario mouse che riesce a muoversi su tutte le superfici in modo veloce, è ergonomico e ha tasti silenziosi e personalizzabili.

Logitech MX Anywhere 3S: il meglio a molto meno

Sicuramente il rapporto qualità prezzo del mouse wireless Logitech MX Anywhere 3S è ciò che lo rende uno dei migliori prodotti della categoria. È sagomato sapientemente in modo da poterlo impugnare in modo più naturale ed ergonomico per offrire il massimo del comfort anche dopo ore e ore di utilizzo. I tasti sono silenziosi e potrai personalizzarne diversi grazie al software dedicato che potrai scaricare gratuitamente sul computer.

Ha un tracciamento da 8K DPI che potrai regolare ed è quindi in grado di scorrere su qualsiasi superficie, anche se non c’è il tappetino per mouse. La rotellina è in grado di scorrere 1000 linee al secondo ed è estremamente precisa. Potrai connetterlo fino a tre dispositivi via Bluetooth sui sistemi operativi Windows, macOS, Chrome OS o Linux e potrai anche usare il ricevitore USB Logi Bolt (non incluso).

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e a questa cifra sicuramente l’offerta non durerà molto. Per cui vai all’istante su Amazon e acquista il tuo Logitech MX Anywhere 3S a soli 54 euro circa, invece che 89,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.