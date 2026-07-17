Logitech K400 Plus: tastiera wireless touch super versatile a soli 25€

Devi acquistare tastiere e mouse per il tuo computer e vuoi qualcosa di versatile tutto in uno che si possa collegare a più dispositivi e sia anche leggero e trasportabile? Allora vai immediatamente su Amazon e potrai avere la Logitech K400 Plus a soli 25,69 euro, invece che 44,99 euro.

Sul prezzo di partenza visualizzato su Amazon c’è uno sconto del 43% che quindi ti permetterà di risparmiare più di 19 euro sul totale. Questa fantastica tastiera si distingue perché possiede già un touch pad che puoi usare come mouse, è compatta e leggerissima. Fai alla svelta però perché l’offerta è a tempo limitato e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro.

Logitech K400 Plus: compatta, versatile ed economica

Sono certamente queste tre le caratteristiche che rendono la Logitech K400 Plus uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria. Se il tuo obiettivo è avere una tastiera tutto in uno che puoi usare su più device e che puoi avere sempre con te, questa è la migliore. Ha un layout compatto con tasti ravvicinati e senza tastierino numerico che risultano fluidi per una digitazione veloce.

Grazie al touch pad sulla parte destra potrai muovere il puntatore senza nemmeno avere un mouse e questo è ottimo quando gli spazi sono stretti oppure quando devi usare la tastiera su altri dispositivi come una Smart TV. Infatti un’altra delle cose interessantissime e che ha un’ampia compatibilità e potrai usarla sia con i dispositivi Windows che con quelli Android e Chrome OS. In confezione troverai il ricevitore wireless e vanta un’autonomia di 18 mesi con due batterie che troverai già all’interno.

Dunque ricapitolando, potrai ottenere una tastiera wireless con mouse integrato super compatta e versatile a un ottimo prezzo. Perciò fiondati su Amazon e acquista la tua Logitech K400 Plus a soli 25,69 euro, invece che 44,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.