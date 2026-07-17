 Logitech K400 Plus: tastiera wireless touch super versatile a soli 25€
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Logitech K400 Plus: tastiera wireless touch super versatile a soli 25€

Appena 25 euro circa su Amazon potrai acquistare la tastiera wireless touch super versatile Logitech K400 Plus, un vero affare.
Logitech K400 Plus: tastiera wireless touch super versatile a soli 25€
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Appena 25 euro circa su Amazon potrai acquistare la tastiera wireless touch super versatile Logitech K400 Plus, un vero affare.
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Devi acquistare tastiere e mouse per il tuo computer e vuoi qualcosa di versatile tutto in uno che si possa collegare a più dispositivi e sia anche leggero e trasportabile? Allora vai immediatamente su Amazon e potrai avere la Logitech K400 Plus a soli 25,69 euro, invece che 44,99 euro.

Sul prezzo di partenza visualizzato su Amazon c’è uno sconto del 43% che quindi ti permetterà di risparmiare più di 19 euro sul totale. Questa fantastica tastiera si distingue perché possiede già un touch pad che puoi usare come mouse, è compatta e leggerissima. Fai alla svelta però perché l’offerta è a tempo limitato e quindi potrebbe scadere da un momento all’altro.

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Logitech K400 Plus: compatta, versatile ed economica

Sono certamente queste tre le caratteristiche che rendono la Logitech K400 Plus uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria. Se il tuo obiettivo è avere una tastiera tutto in uno che puoi usare su più device e che puoi avere sempre con te, questa è la migliore. Ha un layout compatto con tasti ravvicinati e senza tastierino numerico che risultano fluidi per una digitazione veloce.

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Grazie al touch pad sulla parte destra potrai muovere il puntatore senza nemmeno avere un mouse e questo è ottimo quando gli spazi sono stretti oppure quando devi usare la tastiera su altri dispositivi come una Smart TV. Infatti un’altra delle cose interessantissime e che ha un’ampia compatibilità e potrai usarla sia con i dispositivi Windows che con quelli Android e Chrome OS. In confezione troverai il ricevitore wireless e vanta un’autonomia di 18 mesi con due batterie che troverai già all’interno.

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Dunque ricapitolando, potrai ottenere una tastiera wireless con mouse integrato super compatta e versatile a un ottimo prezzo. Perciò fiondati su Amazon e acquista la tua Logitech K400 Plus a soli 25,69 euro, invece che 44,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 lug 2026

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17 lug 2026
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