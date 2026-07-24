6 offerte Logitech da acquistare al volo su Amazon

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Logitech Pebble Mouse 2 M350s wireless Bluetooth sottile, portatile, leggero, personalizzabile, clic discreti, Easy-Switch per Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS – Grafite a soli 14,99 euro!
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Logitech G G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Nero a soli 28,55 euro!
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Logitech MX Master 3S – Mouse wireless ad alte prestazioni con scorrimento ultraveloce, Ergo, 8000 DPI, tracciamento su vetro, clic discreti, Bluetooth, Windows, Linux, Chrome – Graphite a soli 82,20 euro!
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Logitech MX Keys Mini Tastiera Illuminata Wireless, Minimal, Compatta, Bluetooth, Retroilluminata, USB-C, Compatibile Apple macOS, iOS, Windows, Linux, Android, in Metallo, ITA QWERTY – Grigio chiaro a soli 61,33 euro!
Logitech G G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Nero a soli 18,99 euro!
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Logitech Signature M650 L Mouse wireless – Per mani grandi, Durata Batteria 2 anni, Clic Silenziosi, Tasti Personalizzabili, Bluetooth, per PC/Mac/Più dispositivi/Chromebook – Grafite a soli 20,07 euro!
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