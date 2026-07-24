Huawei GT 5 Black in offerta a 119€ per il Summer Black Friday

Il Summer Black Friday targato Huawei sta regalando parecchie offerte davvero interessanti e irresistibili, alcune delle quali già trattate sul nostro sito. Questo articolo vuole puntare l’attenzione su un altro prodotto che in queste ore sta facendo saltare il banco. Si tratta del nuovo Huawei Watch GT 5 nella sua elegantissima colorazione Black. Giusto per levare subito ogni dubbio ed evitare di farvi perdere tempo: stiamo scrivendo di un orologio smart che di listino viaggia a 249 euro, ma che per l’occasione viene riposizionato a 149 euro. Se a questo aggiungiamo il consiglio di inserire durante le fasi d’acquisto anche il coupon dedicato ABLAZGT530, il prezzo si abbassa definitivamente a soli 119 euro. Un vero e proprio furto legalizzato per l’hardware offerto.

Chi ha imparato a conoscere la gamma dei Watch GT sa bene che l’autonomia e l’affidabilità estrema sono da sempre i marchi di fabbrica di questa serie. Mettendolo al polso, la variante Black trasmette subito una sensazione di robustezza molto ricercata. È il classico wearable camaleontico, costruito con materiali che non temono l’usura quotidiana e i graffi. Questa versatilità lo rende il partner ideale per chi ha ritmi di vita belli serrati: regge senza battere ciglio le ore di allenamento più pesanti in sala pesi o all’aperto, ma basta passargli un panno sopra lo schermo AMOLED per renderlo perfetto da sfoggiare la sera. Che vi troviate a gestire le dinamiche in un locale affollato, a una cena spettacolo o semplicemente a fare serata chiacchierando con nuove conoscenze, le sue linee pulite e il quadrante rigorosamente circolare lo fanno sembrare un orologio analogico di classe.

Sotto il vetro protettivo del display ad altissima risoluzione trovano posto tanti sensori di ultimissima generazione. Il sistema di monitoraggio ottico dei parametri vitali lavora in background 24 ore su 24, tenendo traccia del battito cardiaco, dell’ossigenazione del sangue e della qualità del sonno con una precisione quasi chirurgica. Se amate correre, il modulo GPS integrato aggancia il segnale satellitare in pochissimi secondi e traccia i percorsi in maniera fedelissima. Il tutto è gestito da un sistema operativo proprietario ormai maturo e fulmineo, che non fa mai una piega e garantisce una compatibilità universale e priva di bug, sia con gli iPhone sia con qualsiasi smartphone Android. E poi c’è il vero asso nella manica di Huawei: l’ottimizzazione energetica. Scordatevi di doverlo caricare ogni notte, perché con un utilizzo classico vi dimenticherete letteralmente dove avete messo il cavetto di ricarica.

Torniamo alla questione puramente economica, perché a conti fatti è quella che fa pendere l’ago della bilancia. Il posizionamento originale di 249 euro era già perfettamente in linea con le potenzialità offerte dal GT 5, ma trovarselo abbassato automaticamente dallo store a 149 euro e poi a 119 euro grazie al codice ABLAZGT530, è davvero una chicca. nello spazio riservato ai coupon poco prima di strisciare la carta di credito. Portarsi a casa uno smartwatch di questa caratura, con queste finiture, a poco più di cento euro è onestamente un’opportunità da cogliere al volo.

Prima di chiudere questa segnalazione, vi ricordiamo che l’ecosistema in promozione in questi giorni è vastissimo. Il Summer Black Friday di Huawei non si ferma certamente al solo settore dei wearable, quindi vi consigliamo caldamente di investire cinque minuti del vostro tempo per navigare sulla pagina principale del sito ufficiale e spulciare anche le altre offerte bomba che stanno ruotando su notebook, auricolari e tablet.

In collaborazione con Huawei