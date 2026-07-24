 Samsung Galaxy S25 in offerta speciale: top di gamma a prezzo mid-range
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Samsung Galaxy S25 in offerta speciale: top di gamma a prezzo mid-range

Il Samsung Galaxy S25 da 128 GB è in promo su Amazon a 499 euro e dunque è un'occasione da non lasciarsi scappare.
Samsung Galaxy S25 in offerta speciale: top di gamma a prezzo mid-range
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Il Samsung Galaxy S25 da 128 GB è in promo su Amazon a 499 euro e dunque è un'occasione da non lasciarsi scappare.
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Tieniti forte perché ti stiamo segnalando un’opportunità più unica che rara per avere uno smartphone top di gamma a un prezzo da medio gamma. Se vai subito su Amazon puoi acquistare il mitico Samsung Galaxy S25 a soli 499 euro, invece che 929 euro.

Sembra incredibile ma è tutto vero e non ci sono assolutamente errori. Siamo di fronte a uno sconto del 46% che ti permette di risparmiare 430 euro sul totale. E potrai così ottenere uno smartphone di fascia alta a un prezzo decisamente inferiore. Inoltre puoi decidere di pagarlo in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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Samsung Galaxy S25: a questa cifra è imperdibile

Il Samsung Galaxy S25 non ha certo bisogno di presentazioni, è uno degli smartphone più performanti sul mercato, ed ecco perché a questa cifra è da prendere al volo. Con il potente processore Snapdragon 8 Elite sostenuto da 12 GB di RAM garantisce performance eccellenti anche in multitasking e con i giochi di ultima generazione del Play Store. Questa è la versione ad 128 GB.

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Ha una batteria da 4000 mAh che riesce a tenere per tutto il giorno anche sotto stress, con ricarica cablata da 25 W e ricarica wireless da 15 W. Offre un luminoso e generoso display AMOLED da 6,2 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz luminosità massima di 2600 nit. È incredibilmente leggero e sottile con un peso di soli 162 grammi uno spessore di 7,2 mm senza rinunciare alla protezione per l’acqua e la polvere con certificazione di grado IP68. E poi ovviamente offre un ottimo scomparto fotografico con un sensore principale posteriore da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP e fotocamera per selfie da 12 MP.

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Uno straordinario top gamma a uno straordinario prezzo . Dun dunque corri su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 a soli 499 euro, invece che 929 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 24 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
24 lug 2026
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