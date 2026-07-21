Potente Mini PC con Ryzen 7, 16GB RAM e 512GB SSD a meno di 470€

Se per necessità o per scelta stai pensando di acquistare un Mini PC senza dover spendere un mucchio di soldi, ma neanche rinunciando alle prestazioni, dai un’occhiata a questa occasione. Vai subito su Amazon e potrai aggiungere al tuo carrello il Mini PC BMAX con Ryzen 7 a 469,99 euro, anziché 699 euro.

Dunque sul prezzo di listino proposto da Amazon c’è uno sconto del 33% che ti farà risparmiare 229 euro sul totale. Per questo piccolo computer non è per niente male. Inoltre potrai gestire il pagamento con Cofidis pagandolo in comode rate. Se preferisci questa modalità seleziona l’opzione visibile in pagina.

Mini PC con Ryzen 7: potente e dal costo accessibile

Sicuramente ciò che salta subito agli occhi e il rapporto qualità prezzo che ha questo Mini PC. Difficilmente potrai trovare qualcosa di meglio a un costo così basso. Possiamo notare l’ottimo processore AMD Ryzen 7 8745HS con 8 Core e 16 Thread che arriva fino a 4,9 GHz e che viene supportato da 16 GB di RAM DDR 5 da 4800 MHz.

Possiede anche un generoso SSD NVMe PCIe 4.0 da 512 GB che, oltre a una ottima archiviazione, garantisce un avvio velocissimo e una partenza dei programmi immediata. La scheda grafica è una AMD Radeon 780M e il piccolo computer ti offre la possibilità di collegare 3 display in contemporanea, grazie alle porte HDMI, DP e USB Type-C, con risoluzione massima 8k a 60 Hz. Possiede poi la WiFi 6 dual‑band (2,4 / 5 GHz) e il Bluetooth 5.2 per garantire connessioni rapide. C’è anche una porta Ethernet, un jack audio da 3,5 mm, diverse porte USB e Windows 11 Pro già installato.

Insomma una grandissima occasione da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo. Per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo Mini PC BMAX con Ryzen 7 a 469,99 euro, anziché 699 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.