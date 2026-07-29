Ban dei robot umanoidi cinesi negli Stati Uniti

La Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti ha aggiunto alla sua blacklist (Covered List) due nuove categorie di prodotti. È vietata l’importazione di dispositivi robotici avanzati (umanoidi e quadrupedi) e degli inverter di potenza realizzati in paesi stranieri. Anche se non specificato, il target è sicuramente la Cina, come avvenuto con il ban dei router a fine marzo.

Minaccia per la sicurezza nazionale

In seguito alla valutazione richiesta dalla Casa Bianca, un gruppo di agenzie governative ha stabilito che i robot e gli inverter prodotti in paesi stranieri rappresentano un rischio inaccettabile per la sicurezza degli Stati Uniti e i suoi cittadini. Nella decisione della FCC viene in particolare evidenziato il pericolo per le infrastrutture critiche. Non sono indicati paesi specifici, ma è chiaro il riferimento alla Cina, essendo il principale produttori di robot e inverter (come quelli usati negli impianti fotovoltaici).

Per quanto riguarda i robot è scritto:

Le capacità di rete dei sistemi robotici avanzati creano ampie vulnerabilità e vettori di attacco che possono manipolare i dati e il funzionamento fisico del sistema robotico avanzato. Affidarsi a dispositivi robotici avanzati di produzione estera presenta vulnerabilità inaccettabili per la catena di approvvigionamento e la sicurezza informatica. I dispositivi robotici avanzati raccolgono dati che potrebbero essere sfruttati da soggetti malintenzionati per sorvegliare i cittadini americani, potenziare le capacità dei servizi segreti stranieri o per prendere il controllo a distanza dei robot.

In riferimento agli inverter è scritto:

La mancanza di una catena di approvvigionamento sicura negli Stati Uniti per gli inverter e il continuo afflusso di inverter e componenti per inverter prodotti o controllati all’estero rappresentano una minaccia per la sicurezza economica e nazionale degli Stati Uniti. La connettività remota degli inverter introduce ulteriori vulnerabilità che si aggravano con la proliferazione delle risorse basate su inverter nella rete elettrica statunitense. Queste vulnerabilità potrebbero consentire alle aziende straniere di spegnere gli inverter.

L’inserimento nella Covered List comporta il divieto di importazione e vendita. Il ban non interessa i prodotti già in commercio, nè quelli usati dalle agenzie governative. In base alla definizione di “dispositivo robotico avanzato” dovrebbero teoricamente essere vietati anche i robot aspirapolvere. Come avviene per i router, le aziende possono chiedere un’esenzione al Dipartimento della Guerra o al Dipartimento della sicurezza interna.