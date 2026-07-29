Non sei stato molto attento: la truffa sextortion arriva in Italia

È stata avvistata una campagna di sextortion che sta prendendo di mira anche il nostro Paese. Secondo il Computer Emergency Response Team di Agenzia per l’Italia Digitale, è la prima volta che accade da noi con queste modalità. Tutto ha inizio con la ricezione di un’email intitolata Non sei stato molto attento ai link che hai aperto (in inglese).

Sta circolando in Italia la campagna di sextortion

Gli organizzatori fingono di essere il gruppo criminale ShinyHunters e di essere in possesso di informazioni riservate sulle attività online. Vale la pena riportare di seguito alcuni estratti dal testo, in forma tradotta.

Qualche mese fa, abbiamo avuto accesso ai tuoi dispositivi e abbiamo iniziato a monitorare le tue attività online. Ecco cosa è successo: Abbiamo avuto accesso al tuo dispositivo. Non sei stato molto attento ai link che hai aperto.

Il racconto prosegue citando malware (in realtà inesistenti), la violazione dei dispositivi e il furto dei dati.

Una settimana dopo, abbiamo installato un malware sui tuoi dispositivi, incluso il tuo telefono, ottenendo l’accesso al microfono, alla fotocamera e a tutti i tuoi dati. Abbiamo le tue foto, la cronologia di navigazione, le conversazioni e la lista dei contatti.

Poi prende vita il ricatto vero e proprio, affermando di aver notato la navigazione su siti per adulti.

Tra le altre cose, abbiamo scoperto che visiti frequentemente siti web per adulti e guardi video espliciti. Siamo riusciti a registrarti e abbiamo creato dei video in cui ti masturbi. Con pochi clic, possiamo condividere questi video con i tuoi amici e familiari o persino renderli pubblici.

L’email di minaccia si completa chiedendo un pagamento in Bitcoin per evitare la diffusione del filmato che, lo sottolineiamo, non esiste.

Proposta: inviaci 2.000 dollari in Bitcoin al seguente indirizzo: ***

Hai 48 ore di tempo dal momento in cui apri questa email. Una volta ricevuto il pagamento, rimuoveremo il malware dai nostri dispositivi.

Purtroppo, c’è chi si fa prendere dal panico e mette mano al portafoglio. L’invito è a ignorare i messaggi ed eliminarli non appena ricevuti, non rispondere né effettuare alcun tipo di transazione.