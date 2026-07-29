 Blackout IT per American Airlines, oltre 1.100 voli in ritardo
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Blackout IT per American Airlines, oltre 1.100 voli in ritardo

American Airlines ha subito un blackout dei sistemi che ha bloccato i voli in partenza, servizio ripristinato dopo circa 50 minuti.
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American Airlines ha subito un blackout dei sistemi che ha bloccato i voli in partenza, servizio ripristinato dopo circa 50 minuti.
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Per circa 50 minuti, più precisamente dalle 6:30 alle 7:18 di ieri (ora locale statunitense), tutti i velivoli di American Airlines non ancora decollati e quelli operati dalle sue compagnie regionali sono rimasti fermi a terra a causa di un problema informatico. Lo stop è stato imposto dalla Federal ​Aviation Administration, l’agenzia che si occupa dell’aviazione civile.

Un problema IT ha fermato American Airlines

Quanto accaduto ha provocato ritardi per centinaia di voli impossibilitati a partire. Ci sono stati disagi per i passeggeri e non poche difficoltà per lo staff degli aeroporti, in particolare sulla costa orientale, dove molte tratte erano già state interrotte a causa dei temporali. Non è chiaro cosa sia accaduto, questo è il comunicato ufficiale diffuso, che però non scende nei dettagli.

Un problema tecnologico ha brevemente influito sulla connettività di alcuni sistemi. La connettività è stata completamente ripristinata. Ci scusiamo con i nostri clienti per il disagio. Apprezziamo gli sforzi del nostro team per rimettere online i nostri sistemi così rapidamente e per prenderci cura dei nostri clienti.

Secondo il sito FlightAware, che monitora tutti gli aerei nel mondo, le dimensioni del blackout sono state notevoli: 1.100 aeromobili in ritardo, 221 spostamenti cancellati.

Inevitabilmente, i profili social della compagnia si sono riempiti delle lamentele di chi non è riuscito a partire o ha perso una coincidenza.

È sempre di American Airlines il Boeing 787-9 Dreamliner partito sabato da Roma Fiumicino e diretto a Filadelfia, che si è visto costretto a un atterraggio di emergenza a Dublino. È accaduto dopo che parte dell’equipaggio di cabina ha avvertito un malore. La causa? Un odore sgradevole a bordo.

Fonte: ABC News

Pubblicato il 29 lug 2026

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29 lug 2026
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