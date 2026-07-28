Phishing: attenzione al falso Portale dell'Automobilista

Gli esperti del CERT-AgID (Computer Emergency Response Team dell’Agenzia per l’Italia Digitale) hanno segnalato una pericolosa campagna di phishing, tuttora in corso. Quando l’utente cerca il Portale dell’Automobilista su Google e clicca sul secondo risultato finisce su un sito fasullo. Lo scopo è ovviamente quello di rubare i dati personali.

Attenzione al nome e al dominio del sito

I cybercriminali sono riusciti ad ingannare l’algoritmo di Google per ottenere la visualizzazione del sito fake all’inizio della pagina dei risultati delle ricerche (su Bing non viene mostrato). Quando viene inserita la query “portale automobilista” o simili, l’utente vede il sito legittimo in prima posizione, mentre quello fasullo compare al secondo posto, come si può vedere nello screenshot.

I due link sembrano apparentemente associati allo stesso sito. In realtà, il dominio del sito fake è illportaledelautomobilista.org. Come si può notare c’è una l in più all’inizio e una l in meno in mezzo. Questo è la tecnica nome come typosquatting. Gli utenti che digitano l’URL per sbaglio e non si accorgono degli errori di ortografia finiscono nella trappola.

Il sito fasullo ha un design simile a quello legittimo (anzi è pure meglio). Tutti i link interni portano al sito ufficiale. Lo scopo dei cybercriminali è spingere le ignare vittime ad usare il box “Verifica Patenti Rilasciate dal 22 al 26 Aprile 2021” (presente anche sul sito legittimo) che consente di verificare patenti con dati incompleti o errori di stampa rilasciate in quell’intervallo di tempo.

Nel box devono essere inseriti codice fiscale, numero e data di scadenza della patente. Anche se i dati sono corretti viene mostrato il massaggio “Dati non trovati. Verifica i campi inseriti“. In realtà sono già finiti nelle mani dei cybercriminali.

Queste informazioni possono essere sfruttate per furti di identità, spear phishing e vendita nei forum specializzati. Il CERT-AgID ha chiesto la chiusura del dominio al registrar (OwnRegistrar), segnalato a Google il sito per ottenere la sua rimozione dai risultati di ricerca e informato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il sito ufficiale del Portale dell’Automobilista è www.ilportaledellautomobilista.it.