VPN illimitata al miglior prezzo: il piano da 27 mesi di Surfshark è la scelta giusta

Surfshark è la soluzione giusta per una nuova VPN illimitata. Con la promozione in corso, infatti, è possibile attivare il piano di 24 mesi con 3 mesi extra per accedere al servizio per un totale di 27 mesi, senza alcuna limitazione.

La promo taglia il prezzo della VPN, ora disponibile con una spesa di 2,49 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti c’è anche una garanzia di rimborso di 30 giorni. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Surfshark, accessibile qui di sotto.

La VPN da scegliere oggi

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata che, tra le sue caratteristiche, include la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso prodotto a Internet anche quando si utilizza una rete non privata.

In aggiunta, il servizio prevede una politica no log, che elimina qualsiasi forma di tracciamento. Da segnalare anche l’accesso a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, che consente di aggirare blocchi geografici e censure online spostando il proprio IP in un altro Paese.

La VPN può essere utilizzata da un numero illimitato di dispositivi, sfruttando le app messe a disposizione da Surfshark, senza limitazioni di banda e di traffico dati, per una connessione sicura “multi-dispositivo”. C’è anche la versione One del servizio, che costa 30 centesimi in più e che aggiunge varie funzionalità di sicurezza.

Con la promozione in corso, Surfshark è ora disponibile in sconto con un prezzo che si riduce a 2,49 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi aggiuntivi. Per accedere subito alla promozione è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. L’offerta in questione è valida per un periodo di tempo limitato.