Intelligenza artificiale in azienda: perché oggi servono competenze manageriali

L’intelligenza artificiale è ormai entrata nella quotidianità delle imprese. Dopo una prima fase di sperimentazione, durante la quale molte aziende hanno iniziato a testare chatbot, strumenti di analisi predittiva e soluzioni di AI generativa, oggi la sfida è cambiata. La domanda non è più se adottare queste tecnologie, ma come integrarle nei processi aziendali in modo efficace, in questa fase, il rischio è confondere l’entusiasmo con la concretezza.

La diffusione dell’AI sta infatti modificando il modo in cui le organizzazioni prendono decisioni, gestiscono i dati e ripensano processi consolidati. È un cambiamento che coinvolge sempre meno la sola area IT e sempre più il management.

Ogni progetto basato sull’intelligenza artificiale ha conseguenze sull’organizzazione del lavoro, sulla governance dei dati, sulla gestione del rischio e sulle competenze delle persone. Per questo cresce la richiesta di professionisti capaci di fare da collegamento tra innovazione tecnologica e strategia d’impresa.

Dall’adozione dell’AI alla sua governance

L’intelligenza artificiale trova oggi applicazione in quasi tutti i settori. Supporta la manutenzione predittiva nell’industria, migliora la gestione della supply chain, aiuta il marketing ad analizzare il comportamento dei consumatori e consente agli istituti finanziari di individuare anomalie o tentativi di frode in tempi molto più rapidi rispetto al passato.

Ma introdurre una nuova tecnologia non significa automaticamente innovare. Molti progetti di AI non falliscono per limiti degli algoritmi, ma perché non vengono integrati nei processi aziendali.

Pensiamo, ad esempio, a un’azienda manifatturiera che utilizza modelli predittivi per programmare la manutenzione degli impianti oppure a una banca che integra sistemi di AI per supportare la valutazione del rischio. In entrambi i casi gli algoritmi rappresentano soltanto una parte del progetto: servono persone capaci di comprenderne limiti e potenzialità, valutare l’impatto sui processi aziendali e accompagnarne l’introduzione.

È questo il significato della governance dell’intelligenza artificiale.

Governance con l’AI significa definire obiettivi chiari, individuare i casi d’uso realmente utili, scegliere dove investire, garantire la qualità dei dati e monitorare le prestazioni dei modelli nel tempo. Significa anche stabilire chi è responsabile delle decisioni supportate dall’AI, verificare gli output prima che incidano su clienti o processi critici e assicurarsi che gli strumenti adottati rispettino requisiti di trasparenza, sicurezza e conformità normativa.

Temi come privacy, protezione delle informazioni, affidabilità degli algoritmi ed etica non rappresentano più aspetti secondari, ma elementi centrali di qualsiasi strategia di adozione.

In altre parole, il valore dell’AI non dipende soltanto dalla tecnologia, ma dalla capacità dell’impresa di inserirla all’interno di una visione di lungo periodo.

Il manager digitale come punto di incontro tra tecnologia e business

In questo scenario emerge una figura che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più definito: il manager digitale.

Non è uno sviluppatore e non è nemmeno un data scientist.

Il suo compito è comprendere il linguaggio della tecnologia e quello del business, mettendoli in relazione quando è necessario prendere decisioni. Eppure, esiste ancora spesso uno scarto evidente tra le competenze disponibili e le aspettative delle aziende.

Questo significa conoscere le logiche del machine learning, dell’AI generativa, del Natural Language Processing, della computer vision e dell’analisi dei dati senza necessariamente sviluppare algoritmi. L’obiettivo è capire quando queste tecnologie possono generare valore per l’organizzazione e quando, invece, rischiano di aggiungere complessità senza produrre benefici concreti.

Accanto alle competenze digitali diventano sempre più importanti anche quelle manageriali. Leadership, capacità di negoziazione, problem solving, pensiero critico e gestione del cambiamento sono ormai parte integrante del profilo richiesto dalle imprese.

Non sorprende quindi che le aziende cerchino figure capaci di dialogare con sviluppatori, consulenti, manager e vertici aziendali, traducendo esigenze tecniche in decisioni operative e strategiche.

Formarsi per guidare la trasformazione

Se cambia il ruolo del manager, cambia anche il modo di formarlo.

Oggi non basta conoscere il funzionamento degli algoritmi. È necessario capire come applicare l’AI ai processi aziendali, interpretare i dati, valutare gli impatti organizzativi e prendere decisioni in contesti complessi.

Per rispondere a questa evoluzione delle competenze, anche le business school stanno ripensando la propria offerta formativa, con percorsi che integrano tecnologia, strategia e management.

È questa l’impostazione del major in Applied Artificial Intelligence for Business della Luiss Business School, specializzazione del Master in Digital Transformation for Corporate and Business Strategy.

Il percorso, erogato a Roma in lingua inglese e realizzato in partnership con Accenture, affronta l’intelligenza artificiale con una prospettiva orientata alle esigenze delle imprese.

Il piano di studi combina basi manageriali e competenze specialistiche, coprendo sia le principali tecnologie AI sia il loro utilizzo nei processi decisionali, oltre a seminari dedicati a etica, privacy, data governance e impatto delle nuove tecnologie sul mercato del lavoro. A questi si affiancano moduli dedicati all’AI Strategy, ai modelli di business basati sull’AI, alle applicazioni nel marketing, nella supply chain e nelle operations, oltre a seminari dedicati a etica, privacy, data governance e impatto delle nuove tecnologie sul mercato del lavoro.

Grande attenzione è riservata anche all’applicazione pratica. Le Business Challenge, sviluppate insieme ai partner aziendali, chiedono agli studenti di lavorare su esigenze reali delle imprese, affiancati da tutor provenienti dal mondo aziendale. Accanto a queste attività trovano spazio casi d’uso dedicati a settori come sanità, retail, finanza, assicurazioni, mobilità ed entertainment, così da comprendere come le stesse tecnologie possano produrre risultati differenti a seconda del contesto.

Il percorso dedica inoltre ampio spazio alle competenze trasversali. Attraverso laboratori dedicati a leadership, people management, design thinking, negoziazione, decision making e problem solving, gli studenti sviluppano quelle capacità che oggi affiancano la preparazione tecnica nella gestione di progetti complessi.

Tutti i dettagli sul programma, sul piano di studi e sulle modalità di ammissione sono disponibili nella pagina dedicata al major.

Scarica la brochure del Major

Il major fa parte dell’offerta della Luiss Business School, accreditata con la Triple Crown Accreditation, riconoscimento riservato a meno dell’1% delle business school nel mondo. La faculty riunisce docenti universitari e professionisti provenienti dalle imprese, mentre i Career Services accompagnano gli studenti attraverso attività di orientamento, incontri con le aziende, simulazioni di colloqui, networking e supporto all’inserimento professionale. Secondo i dati dichiarati dalla School, il tasso di placement dei Master Full-Time raggiunge il 98%.

Una competenza destinata a diventare sempre più centrale

Nei prossimi anni strumenti, modelli e piattaforme continueranno a evolversi. Allo stesso tempo, anche il quadro normativo e le aspettative delle imprese in termini di sicurezza, trasparenza e responsabilità diventeranno sempre più articolati.

La tecnologia, però, continuerà a rappresentare soltanto una parte dell’equazione.

La vera differenza la faranno le persone chiamate a decidere dove utilizzare l’AI, con quali obiettivi e all’interno di quali processi aziendali. Gli algoritmi possono suggerire una soluzione o accelerare un’analisi, ma trasformare queste informazioni in una decisione di business resta una responsabilità umana.

È proprio questa capacità di coniugare competenze tecnologiche, visione strategica e leadership che le organizzazioni stanno ricercando con sempre maggiore convinzione.

In collaborazione con Luiss Business School