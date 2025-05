VPN per gli italiani all'estero: la migliore è in super offerta

La scelta giusta per chi vive o si trova temporaneamente all’estero e vuole attivare una nuova VPN per l’Italia, in questo momento, si conferma essere ExpressVPN. Si tratta di uno dei migliori servizi VPN sul mercato sia in termini di sicurezza che di velocità di connessione. La presenza di server italiani consente a chi si trova all’estero di poter “geolocalizzare” il proprio IP in Italia e, quindi, accedere a Internet senza censure e blocchi geografici.

Sfruttando la promozione in corso, ExpressVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 4,87 euro al mese andando a scegliere il piano di 2 anni con 4 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizzo a prezzo bloccato. L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, accessibile qui di sotto.

ExpressVPN: la VPN giusta per l’Italia

ConExpressVPN ci sono tutte le caratteristiche giuste per poter sfruttare una VPN illimitata e sicura, grazie alla crittografia, a una politica “zero log” e al protocollo proprietario Lightway che permette di garantire una connessione protetta e molto veloce.

Grazie ai server disponibili in oltre 100 Paesi al mondo, inoltre, ExpressVPN è il servizio giusto per aggirare blocchi geografici e navigare senza censure. Si tratta della VPN giusta per l’Italia, grazie alla presenza di vari server nel nostro Paese.

Chi si trova all’estero, infatti, può facilmente collegarsi a un server VPN italiano di ExpressVPN in modo da poter accedere alla rete con un IP italiano. In questo modo è possibile sfruttare una connessione senza i fastidiosi blocchi su base geografica che spesso limitano l’accesso a Internet quando ci si trova all’estero.

Il servizio in questione è oggi proposto in offerta e costa 4,87 euro al mese, scegliendo il piano di 2 anni con 4 mesi gratis extra. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile di seguito.