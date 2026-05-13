Norton Antivirus in offerta shock: sicurezza, privacy e ottimizzazione

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- Norton 360 Deluxe a soli 34,99 euro il primo anno, anziché 109,99 euro
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- Norton 360 Premium a soli 44,99 euro il primo anno, anziché 119,99 euro
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- Protezione anti-truffa Pro
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- 200 GB di backup del PC nel cloud
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- Dark Web Monitoring
- Assistenza per il ripristino dell’identità
- Assistenza in caso di furto del portafoglio
- Social Media Monitoring