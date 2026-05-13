Norton Antivirus in offerta shock: sicurezza, privacy e ottimizzazione

Norton Antivirus è la soluzione perfetta per chi cerca sicurezza, privacy e ottimizzazione su tutti i suoi dispositivi e quelli della sua famiglia. Cosa stai aspettando? Oggi è in offerta a prezzo shock! Trova la soluzione giusta in base alle tue esigenze per mettere al sicuro e proteggere dati sensibili, informazioni personali, dettagli di pagamento e figli e ottieni fino al 68% di sconto.

Grazie alla sua tecnologia che blocca migliaia di minacce al minuto in tempo reale puoi vivere una vita digitale molto più tranquilla. I suoi decenni di attività e una comprovata esperienza nella protezione quotidiana delle persone sono sinonimo di affidabilità e serietà. Insomma, in un unico posto e con un solo abbonamento ottieni protezione, privacy e ottimizzazione per te e per la tua famiglia.

Scegli il Norton Antivirus che fa per te: sono tutti i offerta

Protezione, sicurezza, privacy e ottimizzazione: scegli il Norton Antivirus che fa per te fra 4 abbonamenti pensati in base alle esigenze degli utenti, per offrire prodotti completi e sicuri. Sono tutti in offerta speciale.

Norton AntiVirus Plus a soli 19,99 euro il primo anno, anziché 39,99 euro 1 PC, Mac, tablet o telefono Protezione anti-truffa Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker 100% Promessa Protezione Virus Password Manager 2 GB di backup del PC nel cloud



Norton 360 Standard a soli 29,99 euro il primo anno, anziché 79,99 euro 1 PC, Mac, tablet o telefono Protezione anti-truffa Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker 100% Promessa Protezione Virus Password Manager 10 GB di backup del PC nel cloud Connessione a Internet privata con VPN



Norton 360 Deluxe a soli 34,99 euro il primo anno, anziché 109,99 euro 5 PC, Mac, tablet o telefoni Protezione anti-truffa Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker 100% Promessa Protezione Virus Password Manager 50 GB di backup del PC nel cloud Connessione a Internet privata con VPN Protezione minori Dark Web Monitoring



Norton 360 Premium a soli 44,99 euro il primo anno, anziché 119,99 euro 10 PC, Mac, tablet o telefoni Protezione anti-truffa Pro Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker 100% Promessa Protezione Virus Password Manager 200 GB di backup del PC nel cloud Connessione a Internet privata con VPN Protezione minori Dark Web Monitoring Assistenza per il ripristino dell’identità Assistenza in caso di furto del portafoglio Social Media Monitoring

