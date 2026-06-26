Scegli sicurezza e privacy di NordVPN: 75% di sconto e 3 mesi extra

Stai cercando una soluzione che protegga i tuoi dispositivi quando sei connesso e che migliori la tua connessione dati? Scegli la sicurezza totale, la privacy inviolabile e l’ottimizzazione estrema di NordVPN. Oggi attivi il tuo personale abbonamento sfruttando una delle offerte più interessanti di sempre. Approfitta del 75% di sconto con 3 mesi extra in regalo.

I suoi server assicurano velocità di connessione elevate con oltre 224 località coperte per cambiare posizione virtuale quando e come vuoi. Ognuno dei suoi server, rigorosamente di proprietà, vengono aggiornati regolarmente per essere in grado di aggirare i blocchi regionali imposti dalle app di streaming e le censure dei governi. Inoltre, con una larghezza di banda illimitata hai streaming senza buffering e gaming a bassa latenza.

L’antivirus integrato nella stessa app funziona in tempo reale per ricercare malware nei download e bloccarli prima che facciano danni. Stessa cosa per quanto riguarda lo scanner vulnerabilità dell’app. Inoltre, grazie al rilevamento delle minacce con tecnologia AI sei sempre al sicuro, anche quando sei in vacanza o abbassi l’attenzione perché sei stanco. Grazie agli avvisi di violazione delle credenziali sai sempre se i tuoi dati sono in pericolo e agisci prima che sia troppo tardi.

NordVPN migliora sempre le funzionalità offerte ai suoi clienti

NordVPN è una delle migliori suite di sicurezza, privacy e ottimizzazione in commercio. Infatti, come dimostrano le sue funzionalità, è sempre attenta a offrire il meglio e a perfezionare il livello di protezione. Approfitta del 75% di sconto con 3 mesi extra in regalo. Gli alti standard qualitativi sono stati ancora una volta confermati recentemente.

I test effettuati da AV-Comparatives hanno confermato che NordVPN è davvero potente. Infatti, questa soluzione di sicurezza e privacy ha rilevato come effettive minacce il 96% di esse, senza generare alcun falso positivo per i siti bancari legittimi. I risultati di quest’anno registrano un miglioramento del 6% rispetto ai precedenti test risalenti a maggio 2025.

Domininkas Virbickas, Head of Product di NordVPN, ha dichiarato: “Oggi i siti di phishing sono talmente sofisticati da riuscire a ingannare praticamente chiunque, ma questo non significa che per proteggerci online dobbiamo tutti diventare degli esperti di cybersecurity. Risultati come questi rappresentano esattamente il tipo di protezione che fa davvero la differenza nella vita quotidiana delle persone“.