 Google Pixel 11, leak completo con specifiche e prezzi
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Google Pixel 11, leak completo con specifiche e prezzi

Le specifiche e i prezzi dei Google Pixel 11 emergono in un nuovo leak che anticipa i dettagli dei modelli base, Pro, Pro XL e Fold.
Google Pixel 11, leak completo con specifiche e prezzi
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Le specifiche e i prezzi dei Google Pixel 11 emergono in un nuovo leak che anticipa i dettagli dei modelli base, Pro, Pro XL e Fold.
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Mancano una decina di giorni alla presentazione ufficiale del 12 agosto ed è da segnalare un ennesimo leak per i nuovi smartphone della famiglia Google Pixel 11. Questa volta arriva dal sito Android Headlines, che ha pubblicato l’elenco completo delle caratteristiche e dei prezzi. Vediamoli.

Specifiche tecniche e prezzi dei Google Pixel 11

Di seguito le specifiche tecniche dei quattro modelli che verranno annunciati: base, Pro, Pro XL e Pro XL Fold. Dove mancano le informazioni abbiamo inserito degli asterischi. In tutti i casi il sistema operativo è Android 17, come sempre con sette anni di aggiornamenti garantiti. Ricordiamo che tra le novità ci sarà anche Pixel Glow.

Pixel 11

  • Display da 6,3 pollici con risoluzione 2424×1080 pixel, refresh rate adattivo 60-120 Hz;
  • chipset Google Tensor G6;
  • 12 o 16 GB di RAM;
  • 256 o 512 GB di memoria interna (non espandibile);
  • tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel (f/1.7), 13 megapixel (f/2.2) e ** megapixel (f7**);
  • selfie camera frontale da 10,5 megapixel (f/2.2);
  • connettività 5G, 4G-LTE, Wi-Fi e Bluetooth;
  • batteria da 4.985 mAh con ricarica cablata da 30 W e wireless Qi;
  • certificazione IP68;
  • dimensioni 152,8x72x8,6 mm, peso 197 grammi;
  • colorazioni Fuchsia, Light Sterling, Moss e Midnight Haze.

Pixel 11 Pro

  • Display da 6,3 pollici con risoluzione 2856×1280 pixel, refresh rate adattivo 1-120 Hz;
  • chipset Google Tensor G6;
  • 12 o 16 GB di RAM;
  • 256 o 512 GB di memoria interna (non espandibile);
  • tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel (f/**), 48 megapixel (f/**) e 48 megapixel (f/**);
  • selfie camera frontale da 42 megapixel (f/2.2);
  • connettività 5G, 4G-LTE, Wi-Fi e Bluetooth;
  • batteria da 4.850 mAh con ricarica cablata da 30 W e wireless Qi;
  • certificazione IP68;
  • dimensioni 152,7×71,9×8,4 mm, peso 204 grammi;
  • colorazioni Dune, Light Fog, Midnight Haze e Pine.

Pixel 11 Pro XL

  • Display da 6,8 pollici con risoluzione 2992×1344 pixel, refresh rate adattivo 1-120 Hz;
  • chipset Google Tensor G6;
  • 12 o 16 GB di RAM;
  • 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna (non espandibile);
  • tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel (f/**), 48 megapixel (f/**) e 48 megapixel (f/**);
  • selfie camera frontale da 42 megapixel (f/2.2);
  • connettività 5G, 4G-LTE, Wi-Fi e Bluetooth;
  • batteria da 5.115 mAh con ricarica cablata da 45 W e wireless Qi;
  • certificazione IP68;
  • dimensioni 162,7×76,5×8,5 mm, peso 226 grammi;
  • colorazioni Dune, Light Fog, Midnight Haze e Pine.

Pixel 11 Pro XL Fold

  • Display principale da 8 pollici con refresh rate da 120 Hz;
  • display secondario da 6,4 pollici con refresh rate da 120 Hz;
  • chipset Google Tensor G6;
  • 12 o 16 GB di RAM;
  • 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna (non espandibile);
  • fotocamera principale da 48 megapizel (f/**), secondarie da 10,5 megapixel (f/**) e 10,8 megapixel (f/**);
  • selfie camera frontale da 10 megapixel (f/2.2);
  • connettività 5G, 4G-LTE, Wi-Fi e Bluetooth;
  • batteria da 4.806 mAh con ricarica cablata da 30 W e wireless Qi2;
  • certificazione IP68 (da confermare);
  • dimensioni 155,2x76x10,1 mm da chiuso e 155,2×150,4×5 mm da aperto, peso 226 grammi;
  • colorazioni Midnight Haze e Pine.

Infine, diamo un’occhiata ai prezzi delle versioni base, quelle con il minor quantitativo di RAM e memoria interna. Naturalmente, tutte le informazioni sono da prendere con le pinze in attesa dell’annuncio ufficiale.

  • Pixel 11 da 999 euro;
  • Pixel 11 Pro da 1.199 euro (da confermare);
  • Pixel 11 Pro XL da 1.199 euro (da confermare);
  • Pixel 11 Pro XL Fold da 1.999 euro.

Fonte: Android Headlines

Pubblicato il 3 ago 2026

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