Google Pixel 11, leak completo con specifiche e prezzi

Mancano una decina di giorni alla presentazione ufficiale del 12 agosto ed è da segnalare un ennesimo leak per i nuovi smartphone della famiglia Google Pixel 11. Questa volta arriva dal sito Android Headlines, che ha pubblicato l’elenco completo delle caratteristiche e dei prezzi. Vediamoli.

Specifiche tecniche e prezzi dei Google Pixel 11

Di seguito le specifiche tecniche dei quattro modelli che verranno annunciati: base, Pro, Pro XL e Pro XL Fold. Dove mancano le informazioni abbiamo inserito degli asterischi. In tutti i casi il sistema operativo è Android 17, come sempre con sette anni di aggiornamenti garantiti. Ricordiamo che tra le novità ci sarà anche Pixel Glow.

Pixel 11

Display da 6,3 pollici con risoluzione 2424×1080 pixel, refresh rate adattivo 60-120 Hz;

chipset Google Tensor G6;

12 o 16 GB di RAM;

256 o 512 GB di memoria interna (non espandibile);

tripla fotocamera posteriore da 48 megapixel (f/1.7), 13 megapixel (f/2.2) e ** megapixel (f7**);

selfie camera frontale da 10,5 megapixel (f/2.2);

connettività 5G, 4G-LTE, Wi-Fi e Bluetooth;

batteria da 4.985 mAh con ricarica cablata da 30 W e wireless Qi;

certificazione IP68;

dimensioni 152,8x72x8,6 mm, peso 197 grammi;

colorazioni Fuchsia, Light Sterling, Moss e Midnight Haze.

Pixel 11 Pro

Display da 6,3 pollici con risoluzione 2856×1280 pixel, refresh rate adattivo 1-120 Hz;

chipset Google Tensor G6;

12 o 16 GB di RAM;

256 o 512 GB di memoria interna (non espandibile);

tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel (f/**), 48 megapixel (f/**) e 48 megapixel (f/**);

selfie camera frontale da 42 megapixel (f/2.2);

connettività 5G, 4G-LTE, Wi-Fi e Bluetooth;

batteria da 4.850 mAh con ricarica cablata da 30 W e wireless Qi;

certificazione IP68;

dimensioni 152,7×71,9×8,4 mm, peso 204 grammi;

colorazioni Dune, Light Fog, Midnight Haze e Pine.

Pixel 11 Pro XL

Display da 6,8 pollici con risoluzione 2992×1344 pixel, refresh rate adattivo 1-120 Hz;

chipset Google Tensor G6;

12 o 16 GB di RAM;

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna (non espandibile);

tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel (f/**), 48 megapixel (f/**) e 48 megapixel (f/**);

selfie camera frontale da 42 megapixel (f/2.2);

connettività 5G, 4G-LTE, Wi-Fi e Bluetooth;

batteria da 5.115 mAh con ricarica cablata da 45 W e wireless Qi;

certificazione IP68;

dimensioni 162,7×76,5×8,5 mm, peso 226 grammi;

colorazioni Dune, Light Fog, Midnight Haze e Pine.

Pixel 11 Pro XL Fold

Display principale da 8 pollici con refresh rate da 120 Hz;

display secondario da 6,4 pollici con refresh rate da 120 Hz;

chipset Google Tensor G6;

12 o 16 GB di RAM;

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna (non espandibile);

fotocamera principale da 48 megapizel (f/**), secondarie da 10,5 megapixel (f/**) e 10,8 megapixel (f/**);

selfie camera frontale da 10 megapixel (f/2.2);

connettività 5G, 4G-LTE, Wi-Fi e Bluetooth;

batteria da 4.806 mAh con ricarica cablata da 30 W e wireless Qi2;

certificazione IP68 (da confermare);

dimensioni 155,2x76x10,1 mm da chiuso e 155,2×150,4×5 mm da aperto, peso 226 grammi;

colorazioni Midnight Haze e Pine.

Infine, diamo un’occhiata ai prezzi delle versioni base, quelle con il minor quantitativo di RAM e memoria interna. Naturalmente, tutte le informazioni sono da prendere con le pinze in attesa dell’annuncio ufficiale.