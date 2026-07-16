Google mostra Pixel Glow in azione su Pixel 11

La novità più interessante di Pixel 11 sarà quella chiamata Pixel Glow, un LED RGB posizionato sulla parte posteriore, all’interno del camera bump, di fianco ai sensori. Ne abbiamo scritto già più di due mesi fa, quando sono trapelate molte informazioni con un mega leak sui dispositivi della gamma. Torniamo a farlo oggi per segnalare un breve teaser ufficiale.

Un teaser per Pixel Glow in azione su Pixel 11

Il filmato è stato condiviso da Google nella pagina dedicata al preordine (link a fondo articolo). Eccolo qui.

Si vede un telefono nella colorazione Oro, inedita per la serie, e un cerchio che riproduce diversi colori. Sono esattamente quelli del logo di bigG. E di conseguenza anche di Gemini. Non c’è da stupirsi, l’intelligenza artificiale sarà uno dei punti di forza, in linea con il trend del momento.

Pixel Glow dovrebbe cambiare colore a seconda della notifica da segnalare e attivarsi quando si interagisce con l’assistente AI. Da un certo punto di vista, si tratta di un ritorno al passato, quando i dispositivi integravano dei piccoli LED proprio per avvisare dell’arrivo di un messaggio o di una chiamata. Più di recente, Nothing ha provato a fare qualcosa di simile con il sistema Glyph.

La nuova gamma di smartphone Pixel 11 sarà presentata il 12 agosto con l’evento Made by Google 2026 organizzato a New York. Considerando il fuso orario, andrà in scena quando in Italia sarà la mezzanotte tra il 12 e il 13 agosto. Questi i quattro modelli attesi, tutti con chipset Tensor G6, coprocessore Titan M3 per la sicurezza, GPU PowerVR e modem MediaTek M90.

Pixel 11

Display da 6,3 pollici con risoluzione 2424×1080 pixel;

8 o 12 GB di RAM;

batteria da 4.840 mAh.

Pixel 11 Pro

Display da 6,3 pollici con risoluzione 2856×1280 pixel;

12 o 16 GB di RAM;

batteria da 4.707 mAh.

Pixel 11 Pro XL

Display da 6,8 pollici con risoluzione 2992×1344 pixel;

12 o 16 GB di RAM;

batteria da 5.000 mAh.

Pixel 11 Pro Fold