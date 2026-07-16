Motorola Edge 60 Neo 5G da 256GB: ottima offerta con il codice sconto eBay

Oggi ti segnaliamo uno smartphone di fascia media che potrai avere a molto meno del suo prezzo, grazie a questa promozione che trovi su eBay. Stiamo parlando del Motorola Edge 60 Neo 5G da 256 GB che è in offerta a soli 268,70 euro, invece che 499,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRLUG26 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un a ribasso già applicato del 44% sul prezzo di partenza e un ulteriore sconto di 10 euro con il codice segreto per un risparmio niente male. Inoltre se preferisci puoi pagare in tre comode rate da 92,90 euro a interessi zero con Klarna.

Motorola Edge 60 Neo 5G è perfetto e costa poco

Il Motorola Edge 60 Neo 5G, per ciò che lo pagherai oggi, è davvero un ottimo smartphone. Possiede un display p-OLED da 6,36 pollici con refresh rate da 120 Hz, luminosità massima che arriva a 3000 nit ed è protetto da una robusto Corning Gorilla Glass 7i. Ha un peso di circa 174 grammi e uno spessore di circa 8 mm.

A bordo troviamo il sistema operativo Android 15 con il potente processore Mediatek Dimensity 7400 sostenuto da ben 12 GB di RAM che garantiscono un multitasking e veloce. Inoltre troverai 256 GB di memoria interna che sono sufficienti per archiviare ciò che desideri senza problemi. È dotato di una fotocamera posteriore con del sensore principale Sony LYTIA 700C da 50 MP, Super Zoom 30x e fotocamere frontale da 32 MP. La batteria ha una capacità da 5000 mAh con ricarica Turbo Power da 68 W e ricarica wireless da 15 W.

Insomma uno smartphone davvero interessantissimo, soprattutto per il prezzo con cui puoi accaparrartelo oggi. Perciò non tardare, vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Motorola Edge 60 Neo 5G da 256 GB a soli 268,70 euro, invece che 499,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRLUG26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi.