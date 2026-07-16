 Motorola Edge 60 Neo 5G da 256GB: ottima offerta con il codice sconto eBay
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Motorola Edge 60 Neo 5G da 256GB: ottima offerta con il codice sconto eBay

Applica il codice sconto su eBay e potrai avere il Motorola Edge 60 Neo 5G da 256GB e 12 GB di RAM a circa 268 euro.
Motorola Edge 60 Neo 5G da 256GB: ottima offerta con il codice sconto eBay
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Applica il codice sconto su eBay e potrai avere il Motorola Edge 60 Neo 5G da 256GB e 12 GB di RAM a circa 268 euro.
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Oggi ti segnaliamo uno smartphone di fascia media che potrai avere a molto meno del suo prezzo, grazie a questa promozione che trovi su eBay. Stiamo parlando del Motorola Edge 60 Neo 5G da 256 GB che è in offerta a soli 268,70 euro, invece che 499,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRLUG26 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un a ribasso già applicato del 44% sul prezzo di partenza e un ulteriore sconto di 10 euro con il codice segreto per un risparmio niente male. Inoltre se preferisci puoi pagare in tre comode rate da 92,90 euro a interessi zero con Klarna.

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Motorola Edge 60 Neo 5G è perfetto e costa poco

Il Motorola Edge 60 Neo 5G, per ciò che lo pagherai oggi, è davvero un ottimo smartphone. Possiede un display p-OLED da 6,36 pollici con refresh rate da 120 Hz, luminosità massima che arriva a 3000 nit ed è protetto da una robusto Corning Gorilla Glass 7i. Ha un peso di circa 174 grammi e uno spessore di circa 8 mm.

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A bordo troviamo il sistema operativo Android 15 con il potente processore Mediatek Dimensity 7400 sostenuto da ben 12 GB di RAM che garantiscono un multitasking e veloce. Inoltre troverai 256 GB di memoria interna che sono sufficienti per archiviare ciò che desideri senza problemi. È dotato di una fotocamera posteriore con del sensore principale Sony LYTIA 700C da 50 MP, Super Zoom 30x e fotocamere frontale da 32 MP. La batteria ha una capacità da 5000 mAh con ricarica Turbo Power da 68 W e ricarica wireless da 15 W.

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Insomma uno smartphone davvero interessantissimo, soprattutto per il prezzo con cui puoi accaparrartelo oggi. Perciò non tardare, vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Motorola Edge 60 Neo 5G da 256 GB a soli 268,70 euro, invece che 499,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRLUG26 al momento del pagamento. Se concludi l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 lug 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
16 lug 2026
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