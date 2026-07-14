OnePlus sta per dire addio a Europa e Stati Uniti

Agatha Christie diceva che Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova . E se alle indiscrezioni di inizio 2026 si aggiungono i segnali più recenti, infine il nuovo report di oggi che arriva dalla Germania, possiamo affermare che per l’addio a OnePlus manca ormai solo l’annuncio ufficiale. Non dovremo comunque aspettare molto.

OPPO sta per uccidere il flagship killer, OnePlus

Il sito tedesco WinFuture.de anticipa che OPPO (l’azienda controlla il marchio) confermerà già nei prossimi giorni l’intenzione di ritirare il brand dal mercato europeo e da quello statunitense. L’azienda cinese sarebbe pronta a formalizzare cambiamenti fondamentali per la propria strategia. E possiamo già anche immaginare come lo farà. Ci sarà un comunicato di rito in cui verrà citato il nuovo assetto di un mercato, quello degli smartphone, che ha chiuso la prima metà del 2026 in negativo.

Il marchio non dovrebbe scomparire, ma riposizionarsi in territori come Cina e India. Forse diventerà identificativo per una linea di prodotti specifica, probabilmente telefoni e tablet dal prezzo contenuto. Si chiuderebbe così un’avventura partita nel 2013 su intuizione di Pete Lau e Carl Pei, con l’obiettivo dichiarato di mettere in difficoltà i big del settore attraverso un approccio da flagship killer, proponendo specifiche di alto livello con una spesa accessibile.

In seguito all’annuncio, i dispositivi OnePlus in circolazione continueranno a essere aggiornati fino al termine del ciclo vitale previsto. Rimarranno inoltre in vendita in Europa e negli Stati Uniti fino all’esaurimento delle scorte, poi i magazzini non verranno più riforniti.

Un altro indizio concreto sul futuro del brand è quello emerso nelle scorse settimane e relativo ai software dei prodotti riconducibili al gruppo OPPO. Si è parlato di un possibile addio a OxygenOS e realme UI, con le interfacce personalizzate assorbite da ColorOS. L’obiettivo? Risparmiare le risorse fino a oggi destinate a test e sviluppo.