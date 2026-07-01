 OnePlus in crisi? Il sito ufficiale inizia a consigliare i device OPPO
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OnePlus in crisi? Il sito ufficiale inizia a consigliare i device OPPO

Smartphone e dispositivi OPPO consigliati sul sito ufficiale di OnePlus, anche se al momento solo in alcuni Paesi: passaggio di consegne?
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Smartphone e dispositivi OPPO consigliati sul sito ufficiale di OnePlus, anche se al momento solo in alcuni Paesi: passaggio di consegne?
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Sul fatto che non sia il migliore dei momenti per OnePlus ci sono pochi dubbi. All’inizio dell’anno si è parlato di un possibile addio al brand, subito smentito. Sono però lontani i tempi d’oro e lo testimonia il fatto che, in alcuni Paesi, il sito ufficiale abbia iniziato a proporre i dispositivi OPPO. Un segnale che molti stanno interpretando come inequivocabile.

Prodotti OPPO sul sito ufficiale di OnePlus

Vale per la Germania, ad esempio, dove è comparsa la pagina da cui abbiamo estratto lo screenshot qui sotto (tradotto con Google). Ad accompagnare il motto New technology, same feeling è un testo che consiglia di dare uno sguardo ai prodotti del catalogo OPPO.

Cerchi una nuova tecnologia che offra tutto ciò che ti aspetti dai dispositivi OnePlus? OPPO ha la velocità di cui hai bisogno e l’esperienza di cui ti fidi, per flussi di lavoro rapidi e senza intoppi.

Abbiamo selezionato una gamma di prodotti OPPO dotati dell’hardware più recente e del software ad alte prestazioni che già conosci e apprezzi, tutti progettati per garantire una perfetta compatibilità con la tecnologia OnePlus esistente.

La pagina del sito ufficiale OnePlus che propone i dispositivi OPPO

A scanso di equivoci, OPPO già controlla OnePlus. Il marchio è stato fondato nel 2013 da Pete Lau e Carl Pei, con l’obiettivo di produrre smartphone dalle prestazioni elevate e proposti a un prezzo accessibile. E così è stato, almeno fino a un certo punto, fino a quando l’etichetta flagship killer non è diventata una forzatura.

Alcuni dei dispositivi OPPO consigliati sul sito ufficiale di OnePlus

Cosa significa quanto comparso oggi sul sito ufficiale? Sostanzialmente, che al momento OnePlus non ha novità da offrire. A differenza di OPPO che, ad esempio, proprio oggi ha presentato la nuova gamma Reno16. Nei paesi dove entrambi i brand sono presenti si potrebbe dunque assistere a una sorta di passaggio di consegne. Altrove (come negli USA, dove OPPO non c’è) il discorso invece cambia.

Fonte: OnePlus (Google Traduttore)

Pubblicato il 1 lug 2026

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1 lug 2026
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