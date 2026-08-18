Foto spettacolari con ritocco AI e batteria gigante: VIVO V70 5G da 256GB

Di smartphone ce ne sono tantissimi in circolazione e trovare quello più adatto alle proprie esigenze non è sempre la cosa più facile del mondo. Ecco perché abbiamo deciso di segnalarti questa ottima promozione che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi aggiungere al tuo carrello il VIVO V70 5G a 527,74 euro, invece che 649 euro.

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VIVO V70 5G: 3 giorni di autonomia e foto professionali

Sono veramente tante le caratteristiche che rendono il VIVO V70 5G un ottimo smartphone, soprattutto per chi è amante della fotografia e per chi lo usa parecchio durante la giornata. Troviamo infatti uno scomparto fotografico composto da una tripla fotocamera posteriore ZEISS con sensore principale e super teleobiettivo da 50 MP più ultra grandangolare da 8 MP. Inoltre c’è la possibilità di usare l’intelligenza artificiale per ritoccare le foto.

Con la batteria da 6500 mAh potrai arrivare fino a sera con ancora il 30%-40% dell’autonomia e, in base all’utilizzo anche molto di più. Inoltre possiede una ricarica velocissima da 90 W che lo riporta dallo 0% al 100% in circa 45 minuti. Ha un bellissimo display AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità di picco da 1800 nit. Mentre il processore è uno Snapdragon 7 Gen 4 con 8 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB.

Ci sarebbe tanto altro di cui parlare ma il tempo scorre e chiaramente a questa cifra l’offerta non durerà molto. Quindi prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo VIVO V70 5G a 527,74 euro, invece che 649 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.