 Foto spettacolari con ritocco AI e batteria gigante: VIVO V70 5G da 256GB
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Foto spettacolari con ritocco AI e batteria gigante: VIVO V70 5G da 256GB

Il magnifico VIVO V70 5G da 256 GB offre uno scomparto grafico eccellente, una super batteria e adesso è tuo a un ottimo prezzo.
Foto spettacolari con ritocco AI e batteria gigante: VIVO V70 5G da 256GB
Tecnologia Mobile
Il magnifico VIVO V70 5G da 256 GB offre uno scomparto grafico eccellente, una super batteria e adesso è tuo a un ottimo prezzo.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Di smartphone ce ne sono tantissimi in circolazione e trovare quello più adatto alle proprie esigenze non è sempre la cosa più facile del mondo. Ecco perché abbiamo deciso di segnalarti questa ottima promozione che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi aggiungere al tuo carrello il VIVO V70 5G a 527,74 euro, invece che 649 euro.

Sul pezzo di listino visibile su Amazon non c’è uno sconto del 19% che ti fa risparmiare la bellezza di oltre 121 euro. E se preferisci puoi anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Acquistalo in offerta su Amazon

VIVO V70 5G: 3 giorni di autonomia e foto professionali

Sono veramente tante le caratteristiche che rendono il VIVO V70 5G un ottimo smartphone, soprattutto per chi è amante della fotografia e per chi lo usa parecchio durante la giornata. Troviamo infatti uno scomparto fotografico composto da una tripla fotocamera posteriore ZEISS con sensore principale e super teleobiettivo da 50 MP più ultra grandangolare da 8 MP. Inoltre c’è la possibilità di usare l’intelligenza artificiale per ritoccare le foto.

{title}

Con la batteria da 6500 mAh potrai arrivare fino a sera con ancora il 30%-40% dell’autonomia e, in base all’utilizzo anche molto di più. Inoltre possiede una ricarica velocissima da 90 W che lo riporta dallo 0% al 100% in circa 45 minuti. Ha un bellissimo display AMOLED da 6,6 pollici con refresh rate da 120 Hz e luminosità di picco da 1800 nit. Mentre il processore è uno Snapdragon 7 Gen 4 con 8 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB.

Acquistalo in offerta su Amazon

Ci sarebbe tanto altro di cui parlare ma il tempo scorre e chiaramente a questa cifra l’offerta non durerà molto. Quindi prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo VIVO V70 5G a 527,74 euro, invece che 649 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 ago 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Xiaomi Redmi Note 15 Pro è potente, fluido e costa solo 270€ su eBay

Xiaomi Redmi Note 15 Pro è potente, fluido e costa solo 270€ su eBay
I Pixel avranno un nuovo strumento per la diagnostica di rete

I Pixel avranno un nuovo strumento per la diagnostica di rete
Il primo sguardo agli AirPods con fotocamere e Visual Intelligence

Il primo sguardo agli AirPods con fotocamere e Visual Intelligence
Tutto ok, è iPhone: cartellone rimosso, bambini salvi

Tutto ok, è iPhone: cartellone rimosso, bambini salvi
Xiaomi Redmi Note 15 Pro è potente, fluido e costa solo 270€ su eBay

Xiaomi Redmi Note 15 Pro è potente, fluido e costa solo 270€ su eBay
I Pixel avranno un nuovo strumento per la diagnostica di rete

I Pixel avranno un nuovo strumento per la diagnostica di rete
Il primo sguardo agli AirPods con fotocamere e Visual Intelligence

Il primo sguardo agli AirPods con fotocamere e Visual Intelligence
Tutto ok, è iPhone: cartellone rimosso, bambini salvi

Tutto ok, è iPhone: cartellone rimosso, bambini salvi
Michea Elia
Pubblicato il
18 ago 2026
Link copiato negli appunti