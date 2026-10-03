 In assoluto il migliore medio gamma a questo prezzo: Samsung Galaxy A57 5G
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In assoluto il migliore medio gamma a questo prezzo: Samsung Galaxy A57 5G

Se parliamo di smartphone medio gamma allora il Samsung Galaxy A57 5G da 256 GB ha un rapporto qualità prezzo imbattibile.
In assoluto il migliore medio gamma a questo prezzo: Samsung Galaxy A57 5G
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Se parliamo di smartphone medio gamma allora il Samsung Galaxy A57 5G da 256 GB ha un rapporto qualità prezzo imbattibile.
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Se vuoi accaparrarti uno dei migliori smartphone medio gamma a un prezzo imbattibile approfitta subito di questa occasione eccezionale che ti stiamo segnalando. Vai all’istante su Amazon e aggiungi al tuo carrello il Samsung Galaxy A57 5G a soli 449,90 euro, invece che 679,90 euro.

Sul prezzo di listino, che puoi vedere sullo store ufficiale, c’è uno sconto del 34% che ti consente di risparmiare la bellezza di 230 euro sul totale. In più potrai scegliere diverse colorazioni alla stessa cifra e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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Samsung Galaxy A57 5G è un best buy assoluto

Possiamo dire con assoluta certezza che il Samsung Galaxy A57 5G a questa cifra è il migliore medio gamma in commercio e non è da farselo sfuggire. Monta l’ottimo processore Exynos 1680 a 4 nm sostenuto da 8 GB di RAM e dal sistema operativo One UI basato su Android con garanzia di 6 anni di aggiornamenti. Mentre la memoria interna in questa versione è da ben 256 GB, un ottimo spazio di archiviazione.

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L’ottimo display AMOLED da 6,7 pollici arriva fino a 1800 nit di luminosità permettendoti di avere un’ottima visione anche di fronte alla luce diretta del sole. Ha un design estremamente maneggevole con un peso di soli 174 grammi e uno spessore di 6,9 mm. Nonostante il suo design compatto offre una batteria con capacità da 5000 mAh e ricarica rapida da 45 W per un’ottima autonomia. In più c’è uno scomparto fotografico che si comporta molto bene con il suo sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 12 MP e zoom digitale fino a 10x.

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Come dicevamo per ciò che costa oggi è davvero un’ottima scelta. Quindi prima che l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A57 5G a soli 449,90 euro, invece che 679,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 3 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
3 ott 2026
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