In assoluto il migliore medio gamma a questo prezzo: Samsung Galaxy A57 5G

Se vuoi accaparrarti uno dei migliori smartphone medio gamma a un prezzo imbattibile approfitta subito di questa occasione eccezionale che ti stiamo segnalando. Vai all’istante su Amazon e aggiungi al tuo carrello il Samsung Galaxy A57 5G a soli 449,90 euro, invece che 679,90 euro.

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Samsung Galaxy A57 5G è un best buy assoluto

Possiamo dire con assoluta certezza che il Samsung Galaxy A57 5G a questa cifra è il migliore medio gamma in commercio e non è da farselo sfuggire. Monta l’ottimo processore Exynos 1680 a 4 nm sostenuto da 8 GB di RAM e dal sistema operativo One UI basato su Android con garanzia di 6 anni di aggiornamenti. Mentre la memoria interna in questa versione è da ben 256 GB, un ottimo spazio di archiviazione.

L’ottimo display AMOLED da 6,7 pollici arriva fino a 1800 nit di luminosità permettendoti di avere un’ottima visione anche di fronte alla luce diretta del sole. Ha un design estremamente maneggevole con un peso di soli 174 grammi e uno spessore di 6,9 mm. Nonostante il suo design compatto offre una batteria con capacità da 5000 mAh e ricarica rapida da 45 W per un’ottima autonomia. In più c’è uno scomparto fotografico che si comporta molto bene con il suo sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 12 MP e zoom digitale fino a 10x.

Come dicevamo per ciò che costa oggi è davvero un’ottima scelta. Quindi prima che l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A57 5G a soli 449,90 euro, invece che 679,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.