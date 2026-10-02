 Il rivestimento di iPhone Duo si può sostituire con 19 euro
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Il rivestimento di iPhone Duo si può sostituire con 19 euro

Il display pieghevole di iPhone Duo ha uno strato protettivo sostituibile al prezzo di 19 euro, per ridurre gli effetti di usura e piega.
Il rivestimento di iPhone Duo si può sostituire con 19 euro
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Il display pieghevole di iPhone Duo ha uno strato protettivo sostituibile al prezzo di 19 euro, per ridurre gli effetti di usura e piega.
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Si avvicina l’uscita di iPhone Duo e, inevitabilmente, emergono nuovi dettagli sullo smartphone pieghevole di Apple. La novità di oggi riguarda la possibilità di sostituire il cover layer, lo strato che ricopre il display interno, quello che con il tempo e l’utilizzo diventerà inevitabilmente soggetto all’effetto piega (è un problema che interessa tutta la categoria). Sarà possibile rivolgersi all’assistenza ufficiale per sostituirlo, con una spesa tutto sommato contenuta.

Il cover layer di iPhone Duo è sostituibile

È senza dubbio una buona notizia, considerando quanto costerebbe rimpiazzare l’intero schermo. Abbiamo trovato la tabella dei prezzi sul sito ufficiale (link a fondo articolo, alla voce opzioni di assistenza AppleCare) e include anche il rivestimento (così è chiamato in italiano), che comporterà un esborso stimato in 19 euro.

Le possibili riparazioni per iPhone Duo

Il fatto che possa essere sostituito non significa che sia semplice da rimuovere. Tenendo conto dei 2.369 euro richiesti per la versione base da 256 GB, sarà fortemente sconsigliato provare a mettere mano al display pieghevole di iPhone Duo nel tentativo di togliere il cover layer in autonomia, magari per cambiarlo con uno compatibile.

È solo un suggerimento, sia chiaro, perché a quanto pare Apple ritiene che l’operazione possa essere effettuata da chiunque, senza difficoltà.

I preordini di iPhone Do prenderanno il via anche in Italia nella giornata del 16 ottobre. La data di uscita è invece fissata per una settimana più tardi, il 23 ottobre. Come già scritto, si parte dal prezzo di 2.369 euro per la versione con 256 GB di memoria interna, arrivando a 3.869 euro per quella più capiente da 2 TB. Vedremo se la mela morsicata sarà in grado di dire la propria in un segmento di mercato fino a oggi rimasto di nicchia.

Fonte: Apple

Pubblicato il 2 ott 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
2 ott 2026
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