Ricarica simultanea di 4 dispositivi a 50W con 2 caricatori Anker a 25€

Possiedi moltissimi dispositivi e stai pensando di acquistare un nuovo caricatore che sia affidabile e potente e soprattutto che abbia diverse porte? Allora non lasciarti sfuggire questa ottima occasione. Vai subito su Amazon e potrai acquistare2 caricatori Anker a soli 25,69 euro, invece che 29,99 euro.

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Caricatori Anker: prezzo minimo e grande risultato

Sicuramente il rapporto qualità prezzo è difficilmente battibile. Questi 2 caricatori Anker offrono una grandissima versatilità e ti permetteranno di ricaricare praticamente qualsiasi dispositivo tu voglia. Sono compatibili con smartphone, tablet, smartwatch, cuffiette Bluetooth e tantissimo altro. Grazie alle loro 4 porte USB, 2 Type-C e 2 Type-A, potrai ricaricare fino a 4 dispositivi in contemporanea con un caricatore. Perciò con 2 caricatori potrai ricaricare fino a 8 device.

Oltre a questo godono di una potenza che arriva fino a 50 W e che ti permetterà quindi di avere una ricarica veloce e di poter alimentare anche i dispositivi che richiedono un wattaggio maggiore. Tutto questo con l’architettura GaN e la protezione ActiveShield 4.0 per prestazioni affidabili e una bassa temperatura che garantisce una durabilità eccellente. Inoltre i caricatori sono molto compatti e dunque ottimi da portarteli dietro quando viaggi.

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