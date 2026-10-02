Samsung Galaxy S25 Ultra (ricondizionato) su eBay è un affare

Oggi ti segnaliamo una promozione straordinaria per avere un ottimo smartphone ricondizionato a un prezzo decisamente vantaggioso. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy S25 Ultra (ricondizionato) a soli 740,99 euro, inserendo il codice promozionale REFURBOCT26 al momento del pagamento.

Così facendo potrai avvalerti di un ribasso già applicato sul pezzo di listino e un ulteriore sconto con il codice segreto per un risparmio niente male. Inoltre puoi decidere di acquistarlo subito e pagarlo in 3 comode rate da 262 euro al mese a interessi zero con Klarna. Si tratta di un prodotto ricondizionato eccellente con garanzia di 12 mesi.

Samsung Galaxy S25 Ultra (ricondizionato) è la scelta migliore

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è sicuramente uno degli smartphone più riusciti degli ultimi anni e grazie alla possibilità di acquistarlo ricondizionato potrai risparmiare tantissimo. Ha un generoso display AMOLED da 6,9 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità massima da 2600 nit. Il peso si aggira sui 218 grammi con spessore di 8,2 mm e resistenza per l’acqua e la polvere di grado IP68.

Offre uno scomparto fotografico straordinario che lo rende uno dei migliori camera phone in commercio. Ha un sensore principale da 200 MP, ultra grandangolare e teleobiettivo con zoom ottico 5x da 50 MP, teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP e fotocamera frontale da 12 MP. A bordo troviamo lo Snapdragon 8 Elite affiancato da 12 GB di RAM e la bellezza di 512 GB di memoria interna. Mentre il sistema operativo è basato su Android 15 con interfaccia One UI 7 e la possibilità di usare l’intelligenza artificiale con tante funzioni interessanti. La batteria offre una capacità da 5000 mAh con ricarica cablata da 45 W e ricarica wireless da 25 W.

Sicuramente una delle migliori promozioni nella categoria. Per non fartela sfuggire vai subito su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 Ultra (ricondizionato) a soli 740,99 euro, inserendo il codice promozionale REFURBOCT26 al momento del pagamento.