 Amazon svela nuovi Kindle e un telecomando per girare le pagine
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Amazon svela nuovi Kindle e un telecomando per girare le pagine

Amazon ha svelato i nuovi Kindle, Kindle Paperwhite e Kindle Colorsoft con design aggiornato, insieme ad un telecomando per girare le pagine.
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Amazon ha svelato i nuovi Kindle, Kindle Paperwhite e Kindle Colorsoft con design aggiornato, insieme ad un telecomando per girare le pagine.
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Dopo aver aggiornato la serie Scribe, Amazon ha annunciato i nuovi Kindle, Kindle Paperwhite e Kindle Colorsoft. Sono più leggeri, più sottili e più veloci. L’azienda di Seattle ha svelato anche nuovi accessori, tra cui un telecomando per girare le pagine. Ieri è arrivata la Fire TV Stick 4K (2026).

Nuovi Kindle: caratteristiche e prezzi

Amazon sottolinea che, nonostante l’arrivo di smartphone e tablet, l’uso dei suoi lettori di ebook è aumentato negli ultimi anni: oltre 720 miliardi di pagine lette solo nel 2025. Per festeggiare in anticipo il 20esimo compleanno (il primo dispositivo è stato annunciato nel 2007) sono arrivati i nuovi Kindle, Kindle Paperwhite e Kindle Colorsoft.

La prima novità è estetica. Tutti i dispositivi hanno ora un display a filo con il telaio, senza bordi rialzati che interrompono la superficie di lettura. Ci sono inoltre nuove colorazioni: Ube, Alpine Sky, Seaglass Green, Graphite e Fig. Il Kindle da 6 pollici integra 16 GB di storage e una batteria che garantisce sei settimane di autonomia.

L’apertura dei libri avviene il 30% più velocemente rispetto alla precedente generazione. Spessore e peso sono 6,8 millimetri e 140 grammi, rispettivamente. Per la prima volta è disponibile una versione con retro in alluminio e 32 GB di storage. I prezzi sono 154,99 euro (plastica, 16 GB) e 194,99 euro (alluminio, 32 GB).

Kindle (2026)

Amazon Kindle da 16 GB (ultimo modello) - Ora più sottile, leggero e veloce, schermo da 6”, con pubblicità - Grafite

Amazon Kindle da 16 GB (ultimo modello) – Ora più sottile, leggero e veloce, schermo da 6”, con pubblicità – Grafite

154,99
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Il Kindle Paperwhite ha invece uno schermo da 7 pollici, 16 GB di storage e batteria con autonomia fino a 12 settimane. È ancora waterproof e c’è una luce calda regolabile. Una particolare tecnica ha permesso di incrementare il rapporto di contrasto del display.

Spessore e peso sono 6,8 millimetri e 204 grammi, rispettivamente. Il prezzo è 209,99 euro. La Signature Edition ha una cover in alluminio, 32 GB di storage, luce frontale con regolazione automatica e doppio tap per girare le pagine. Il prezzo è 259,99 euro.

Kindle Paperwhite (2026)

Amazon Kindle Paperwhite da 16 GB (ultimo modello): ora più sottile e leggero, schermo da 7”, luce calda, con pubblicità - Grafite

Amazon Kindle Paperwhite da 16 GB (ultimo modello): ora più sottile e leggero, schermo da 7”, luce calda, con pubblicità – Grafite

209,99
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Infine, il Kindle Colorsoft è in pratica un Paperwhite con schermo a colori. Il prezzo è 299,99 euro. La Signature Edition con cover in alluminio e 32 GB di storage costa 329,99 euro. Tutti i nuovi Kindle hanno una batteria removibile per rispettare l’obbligo in Europa.

Kindle Colorsoft (2026)

Amazon Kindle Colorsoft da 16 GB (ultimo modello): ora più sottile e leggero, schermo a colori da 7” luce calda - Grafite

Amazon Kindle Colorsoft da 16 GB (ultimo modello): ora più sottile e leggero, schermo a colori da 7” luce calda – Grafite

299,99
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Il Kindle e la sua versione in alluminio sono disponibili a partire da oggi in Canada, Stati Uniti, Messico, Brasile, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Svezia, Polonia, Giappone, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Australia. Kindle Paperwhite e Kindle Colorsoft saranno disponibili per il preordine in modo graduale nelle stesse aree geografiche.

Amazon ha annunciato anche quattro nuovi accessori. Ci sono custodie in tessuto e pelle, una cover magnetica per Paperwhite Signature Edition e Colorsoft Signature Edition con pulsanti per girare le pagine e un dock di ricarica per Paperwhite Signature Edition e Colorsoft Signature Edition. L’accessorio più interessante è Kindle Click (disponibile per tutti i modelli dal 2024 in poi). È un telecomando Bluetooth per girare le pagine, molto utile quando l’utente legge i libri tenendo le braccia sotto le coperte.

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Fonte: Amazon

Pubblicato il 1 ott 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
1 ott 2026
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