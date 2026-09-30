Samsung Galaxy Tab S12: due tablet con display da quasi 15 pollici

Insieme al Galaxy SmartTag3, Samsung ha presentato anche una coppia di nuovi tablet, sono quelli della famiglia Galaxy Tab S12. Arriveranno sul mercato già la prossima settimana con sette anni di aggiornamenti garantiti per il sistema operativo (al lancio Android 17 con One UI 9) e per la sicurezza. Tra i punti di forza ci sono il design, la durata della batteria, il supporto al pennino S Pen incluso nella confezione e alle ultime funzionalità di intelligenza artificiale.

Tutto sui nuovi Samsung Galaxy Tab S12 Ultra e S12+

Partiamo dal top di gamma, Galaxy Tab S12 Ultra. L’esperienza ruota attorno a un display dalla dimensione generosa (14,6 pollici) e alla possibilità di contare su prestazioni elevate, gestendo anche i task più pesanti con i suoi 16 GB di RAM. Sarà in vendita dal 7 ottobre, al prezzo di 1.539 euro per la configurazione base. Ecco le specifiche tecniche in dotazione.

Display Dynamic AMOLED 2X da 14,6 pollici con risoluzione 2960×1848 pixel, refresh rate da 120 Hz e luminosità fino a 1.600 nit;

processore MediaTek Dimensity 9500;

12 o 16 GB di RAM;

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna con slot per schede microSD fino a 2 TB;

fotocamere posteriori da 13+8 megapixel, frontale da 12 megapixel;

altoparlanti Quad Speaker con audio spaziale a quattro canali;

connettività Dual SIM, 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0;

lettore di impronte sullo schermo;

batteria da 11.600 mAh con supporto alla ricarica da 45 W;

certificazione IP68;

dimensioni 208,5×326,3×5,1 millimetri, peso 692-695 grammi (a seconda della versione).

Galaxy Tab S12+ diminuisce la diagonale dello schermo, mantenendola comunque abbondante. Cambiano anche alcuni dettagli relativi a RAM, storage, connettività e capacità della batteria. Stessa colorazione e stessa data per il lancio. In questo caso, il prezzo parte da 1.319 euro.

Display Dynamic AMOLED 2X da 12,6 pollici con risoluzione 2800×1752 pixel, refresh rate da 120 Hz e luminosità fino a 1.600 nit;

processore MediaTek Dimensity 9500;

12 GB di RAM;

256 GB o 512 GB di memoria interna con slot per schede microSD fino a 2 TB;

fotocamera posteriore da 13 megapixel, frontale da 12 megapixel;

altoparlanti Quad Speaker con audio spaziale a quattro canali;

connettività Dual SIM, 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 6.0;

lettore di impronte sullo schermo;

batteria da 10.600 mAh con supporto alla ricarica da 45 W;

certificazione IP68;

dimensioni 187,8×289,5×5,3 millimetri, peso 553-555 grammi (a seconda della versione).

Non mancano nemmeno gli accessori ufficiali come la cover con tastiera per trasformarli in qualcosa di molto simile a dei laptop e le pellicole protettive antiriflesso per lo schermo.