 Altro che Prime Day: su Amazon il Belkin UltraCharge è in offerta a tempo
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Altro che Prime Day: su Amazon il Belkin UltraCharge è in offerta a tempo

Ora su Amazon, Belkin UltraCharge, il caricabatteria magnetico e pieghevole 3 in 1, è in offerta a tempo a un prezzo migliore del Prime Day.
Altro che Prime Day: su Amazon il Belkin UltraCharge è in offerta a tempo
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Ora su Amazon, Belkin UltraCharge, il caricabatteria magnetico e pieghevole 3 in 1, è in offerta a tempo a un prezzo migliore del Prime Day.
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Belkin UltraCharge è il caricabatteria magnetico e pieghevole 3 in 1 con Qi2 da 25 W che tutti coloro che hanno smartphone, smartwatch e auricolari compatibili con ricarica wireless. Oggi lo trovi in offerta tempo su Amazon a un prezzo ancora più basso del Prime Day. Cosa stai aspettando? Potrebbe terminare da un momento all’altro. Acquistalo adesso a soli 44,99 euro, invece di 59,99 euro grazie al 25% di sconto applicato.

Acquista il Belkin UltraCharge

Uno dei maggiori pregi di questo caricabatteria magnetico è il suo design. Progettato per essere portatile, è facile ripiegarlo e portarlo sempre con te. Inoltre, una volta aperto, risulta estremamente stabile e sicuro per i tuoi dispositivi mentre sono in carica. Basta cavi volanti e prese super assediate. Con questo gioiellino hai la possibilità di ricaricare smartphone, orologio e auricolari contemporaneamente.

Belkin UltraCharge Caricatore Wireless Qi2 25W 3 in 1 - Nero

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Il vantaggio è che nella confezione trovi anche l’alimentatore e il cavo inclusi. In questo modo non devi spendere altri soldi e rischiare di abbinarlo a un cavo e alimentatore non adatti alla sua tecnologia. Sarai quindi sicuro di sfruttare tutta la sua potenzialità senza alcun pericolo, mantenendo in buona salute la batteria dei tuoi dispositivi. E con la ricarica veloce, passi da 0 a 50% in soli 35 minuti.

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Acquista il Belkin UltraCharge

Grazie agli inserti intercambiabili in morbido silicone, è perfetto per smartwatch Samsung, Apple e Google (fatta eccesione per il Pixel 4). L’aggancio magnetico forte è ideale per ricaricare il tuo smartphone Samsung, Apple, Pixel e tanti altri brand compatibili che adottano la tecnologia Qi2. Non perdere altro tempo. Acquista Belkin UltraCharge adesso a soli 44,99 euro solo su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 set 2026

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30 set 2026
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