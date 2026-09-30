Altro che Prime Day: su Amazon il Belkin UltraCharge è in offerta a tempo

Belkin UltraCharge è il caricabatteria magnetico e pieghevole 3 in 1 con Qi2 da 25 W che tutti coloro che hanno smartphone, smartwatch e auricolari compatibili con ricarica wireless. Oggi lo trovi in offerta tempo su Amazon a un prezzo ancora più basso del Prime Day. Cosa stai aspettando? Potrebbe terminare da un momento all’altro. Acquistalo adesso a soli 44,99 euro, invece di 59,99 euro grazie al 25% di sconto applicato.

Uno dei maggiori pregi di questo caricabatteria magnetico è il suo design. Progettato per essere portatile, è facile ripiegarlo e portarlo sempre con te. Inoltre, una volta aperto, risulta estremamente stabile e sicuro per i tuoi dispositivi mentre sono in carica. Basta cavi volanti e prese super assediate. Con questo gioiellino hai la possibilità di ricaricare smartphone, orologio e auricolari contemporaneamente.

Il vantaggio è che nella confezione trovi anche l’alimentatore e il cavo inclusi. In questo modo non devi spendere altri soldi e rischiare di abbinarlo a un cavo e alimentatore non adatti alla sua tecnologia. Sarai quindi sicuro di sfruttare tutta la sua potenzialità senza alcun pericolo, mantenendo in buona salute la batteria dei tuoi dispositivi. E con la ricarica veloce, passi da 0 a 50% in soli 35 minuti.

Grazie agli inserti intercambiabili in morbido silicone, è perfetto per smartwatch Samsung, Apple e Google (fatta eccesione per il Pixel 4). L’aggancio magnetico forte è ideale per ricaricare il tuo smartphone Samsung, Apple, Pixel e tanti altri brand compatibili che adottano la tecnologia Qi2. Non perdere altro tempo. Acquista Belkin UltraCharge adesso a soli 44,99 euro solo su Amazon!