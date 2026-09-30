Piccolo ma potentissimo: Mini PC con Ryzen 5 e 16GB RAM a soli 339€

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Mini PC con Ryzen 5, 16GB di RAM e SSD da 512GB

Un Mini PC rispetto a un computer tradizionale occupa meno spazio ed è più facilmente trasportabile, mentre rispetto a un notebook è più modificabile. Ecco perché quindi è un’ottima soluzione, soprattutto a questa cifra. Le sue dimensioni estremamente compatte lo rendono perfetto quando c’è poco spazio o quando hai le necessità di metterlo in un posto e poi in un altro. Tutto però senza trascurare le prestazioni.

Monta il potente processore AMD Ryzen 5 7430U, con 6 core e 12 thread, sostenuto da 16 GB di RAM e da un SSD NVMe da 512 GB. Inoltre possiede un doppio slot M.2 per una facile espansione della memoria fino a 2 TB. Potrai usare della scheda di rete WiFi 6 dual-band per connessioni veloci più il Bluetooth 5.2. Inoltre ci sono le porte HDMI,DisplayPort e USB Type-C che supportano fino a 3 monitor in contemporanea. Puoi usare le molteplici porte USB per connettere periferiche e trasferire file con le PenDrive, usare la porta LAN per internet più stabile e l’uscita per cuffie.

Una grande opportunità dunque da non farsi sfuggire. Perciò vai immediatamente su Amazon e fai tu o questo Mini PC con Ryzen 5 a soli 339 euro, invece che 399 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.