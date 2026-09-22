 Docking Station 14 in 1: tutte le porte che vuoi in un unico posto
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Docking Station 14 in 1: tutte le porte che vuoi in un unico posto

La Docking Station NOVOO ha ben 14 porte tra cui USB, HDMI, DisplayPort ed Ethernet, con cui potrai collegare qualsiasi cosa in modo semplice.
Docking Station 14 in 1: tutte le porte che vuoi in un unico posto
Tecnologia PC Hardware
La Docking Station NOVOO ha ben 14 porte tra cui USB, HDMI, DisplayPort ed Ethernet, con cui potrai collegare qualsiasi cosa in modo semplice.
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Se il tuo computer non ha tutte le porte che desideri, o ne ha troppo poche rispetto a quelle di cui hai bisogno, approfitta di questa promozione e risolvi il problema con poco. Se vai velocemente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la Docking Station NOVOO 14 in 1 a 42,29 euro, invece che 46,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Già per quello che offre il prezzo è interessante e ora con un ulteriore sconto del 10% è da prendere al volo. Così potrai avere tutte le porte che desideri in un unico posto.

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Docking Station 14 in 1: la soluzione perfetta a poco

Sicuramente questa Docking Station è la soluzione perfetta senza dover spendere troppi soldi. Grazie al suo design estremamente compatto la puoi portare sempre con te ed è utilissima quando viaggi. Puoi usarla sia su computer fissi che sono quelli portatili, dove in genere le porte sono meno. Inoltre è robusta e possiede un cavetto USB Type-C che non si attorciglia.

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Avrai la possibilità di usare ben 14 porte per collegare praticamente qualsiasi cosa. Ci sono le porte USB 2.0 e 3.0 per trasferire file tramite le pendrive o per collegare periferiche come mouse e tastiera. C’è una porta PD da 100 W che ti permette di alimentare diversi dispositivi. Le due porte HDMI e unite alla DisplayPort ti consentono di collegare fino a 3 schermi in contemporanea. Ci sono poi due slot per scheda SD e microSD, un’uscita/ingresso per audio e microfono da 3,5 mm e una porta Ethernet per internet più stabile.

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Che stai aspettando dunque? Ovviamente la promozione non potrà durare a lungo e sarebbe un peccato perderla. Perciò fiondati su Amazon e acquista la tua Docking Station NOVOO 14 in 1 a 42,29 euro, invece che 46,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

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Pubblicato il 22 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
22 set 2026
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