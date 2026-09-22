Docking Station 14 in 1: tutte le porte che vuoi in un unico posto

Se il tuo computer non ha tutte le porte che desideri, o ne ha troppo poche rispetto a quelle di cui hai bisogno, approfitta di questa promozione e risolvi il problema con poco. Se vai velocemente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la Docking Station NOVOO 14 in 1 a 42,29 euro, invece che 46,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Già per quello che offre il prezzo è interessante e ora con un ulteriore sconto del 10% è da prendere al volo. Così potrai avere tutte le porte che desideri in un unico posto.

Docking Station 14 in 1: la soluzione perfetta a poco

Sicuramente questa Docking Station è la soluzione perfetta senza dover spendere troppi soldi. Grazie al suo design estremamente compatto la puoi portare sempre con te ed è utilissima quando viaggi. Puoi usarla sia su computer fissi che sono quelli portatili, dove in genere le porte sono meno. Inoltre è robusta e possiede un cavetto USB Type-C che non si attorciglia.

Avrai la possibilità di usare ben 14 porte per collegare praticamente qualsiasi cosa. Ci sono le porte USB 2.0 e 3.0 per trasferire file tramite le pendrive o per collegare periferiche come mouse e tastiera. C’è una porta PD da 100 W che ti permette di alimentare diversi dispositivi. Le due porte HDMI e unite alla DisplayPort ti consentono di collegare fino a 3 schermi in contemporanea. Ci sono poi due slot per scheda SD e microSD, un’uscita/ingresso per audio e microfono da 3,5 mm e una porta Ethernet per internet più stabile.

Che stai aspettando dunque? Ovviamente la promozione non potrà durare a lungo e sarebbe un peccato perderla. Perciò fiondati su Amazon e acquista la tua Docking Station NOVOO 14 in 1 a 42,29 euro, invece che 46,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.