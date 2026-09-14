Soluzione computer potente e compatto? Mini PC con Ryzen 7 e 16GB RAM

Tieniti forte perché l’offerta che ti stiamo segnalando è davvero interessantissima e dato che potrebbe scadere a momenti bisogna essere velocissimi. Se stai cercando un piccolo computer potente senza spendere un mucchio di soldi vai su Amazon e fai tuo questo Mini PC con Ryzen 7 a 391,75 euro, anziché 599,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

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Mini PC: la soluzione perfetta quando c’è poco spazio

Ormai i Mini PC stanno prendendo campo perché sono un’ottima soluzione quando c’è poco spazio, non sacrificano la potenza e, a differenza dei portatili, sono decisamente più versatili. In questo caso troviamo il potente processore AMD Ryzen 7 8745HS con 8 core e 16 thread supportato da ben 16 GB di RAM DDR5 e da un SSD PCIe 4.0 da 500 GB.

La scheda grafica è integrata, un’AMD Radeon 780M con supporto 4K a 60 Hz, dotata di HDMI e DisplayPort 1.4 con refresh rate fino a 144 Hz. A questo si aggiunge una porta USB4, che insieme alle due menzionate prima, ti permetteranno di collegare fino a tre monitor contemporaneamente. C’è poi una doppia porta Ethernet per connessione internet cablata, Bluetooth 5.2 e WiFi 6. Viene fornito con Windows 11 Pro già installato e supporta l’aggancio VESA.

Davvero un’ottima soluzione per avere un piccolo computer dalle ottime prestazioni che puoi mettere ovunque. Non aspettare che l’offerta scada, vai adesso su Amazon e acquista il tuo Mini PC con Ryzen 7 a 391,75 euro, anziché 599,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa in pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.