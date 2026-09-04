 Logitech MX Keys Mini: la regina delle tastiere compatte a un ottimo prezzo
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Logitech MX Keys Mini: la regina delle tastiere compatte a un ottimo prezzo

La Logitech MX Keys Mini è una tastiera compatta con retroilluminazione intelligente, connessione multipla e batteria ricaricabile con cavo USB.
Logitech MX Keys Mini: la regina delle tastiere compatte a un ottimo prezzo
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La Logitech MX Keys Mini è una tastiera compatta con retroilluminazione intelligente, connessione multipla e batteria ricaricabile con cavo USB.
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Logitech MX Keys Mini a questo prezzo non ha rivali

La Logitech MX Keys Mini è sicuramente una delle migliori tastiere compatte in circolazione e dunque a questa cifra non ha rivali. Tra le cose che spiccano c’è indubbiamente il suo design senza tastierino numerico con tasti leggermente concavi che garantiscono una digitazione fluida. Mentre con i 3 tasti Easy Switch puoi passare da un dispositivo all’altro in un attimo ed è compatibile sia con Windows che con MacOS. Inoltre è leggermente rialzata e questo ti permette di stare più comodo, senza affaticarti, anche dopo diverse ore che sei al PC.

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La retroilluminazione intelligente si attiva nel momento in cui avvicini le mani, si disattiva quando le allontani e si regola di intensità in base alla luce della stanza. Così potrai avere sempre l’illuminazione perfetta senza consumare la batteria inutilmente. Parlando proprio di quest’ultima, offre circa 10 giorni di autonomia e puoi ricaricare la batteria con il cavetto USB Type-C. In più, con il software dedicato scaricabile gratuitamente, potrai assegnare diversi tasti specifici con funzioni e scorciatoie personalizzate.

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Pubblicato il 4 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
4 set 2026
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