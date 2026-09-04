Logitech MX Keys Mini: la regina delle tastiere compatte a un ottimo prezzo

Se non hai molto spazio sulla scrivania e stai quindi pensando di acquistare una tastiera compatta dai un’occhiata a questa promozione che ti stiamo segnando. In questo momento su Amazon puoi ottenere la Logitech MX Keys Mini a 82,49 euro, invece che 99,99 euro.

C’è uno sconto dunque del 18% che ti fa risparmiare qualche soldo per una delle migliori tastiere compatte sul mercato. Potrai anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Logitech MX Keys Mini a questo prezzo non ha rivali

La Logitech MX Keys Mini è sicuramente una delle migliori tastiere compatte in circolazione e dunque a questa cifra non ha rivali. Tra le cose che spiccano c’è indubbiamente il suo design senza tastierino numerico con tasti leggermente concavi che garantiscono una digitazione fluida. Mentre con i 3 tasti Easy Switch puoi passare da un dispositivo all’altro in un attimo ed è compatibile sia con Windows che con MacOS. Inoltre è leggermente rialzata e questo ti permette di stare più comodo, senza affaticarti, anche dopo diverse ore che sei al PC.

La retroilluminazione intelligente si attiva nel momento in cui avvicini le mani, si disattiva quando le allontani e si regola di intensità in base alla luce della stanza. Così potrai avere sempre l’illuminazione perfetta senza consumare la batteria inutilmente. Parlando proprio di quest’ultima, offre circa 10 giorni di autonomia e puoi ricaricare la batteria con il cavetto USB Type-C. In più, con il software dedicato scaricabile gratuitamente, potrai assegnare diversi tasti specifici con funzioni e scorciatoie personalizzate.

Approfitta anche tu di questa ottima promozione prima che scada. Vai ora su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys Mini a 82,49 euro, invece che 99,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime la riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.