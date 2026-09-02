Logitech MX Keys S Combo: tastiera e mouse wireless premium a prezzo wow

Lavori al computer o comunque ci passi diverso tempo e quindi stai pensando di acquistare una tastiera e un mouse di qualità con poggia polsi incluso? Approfittà allora di questa occasione che trovi su Amazon per avere la Logitech MX Keys S Combo a 139,90 euro, invece che 199,99 euro.

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Logitech MX Keys S Combo: cambia tutto al giusto prezzo

Con la Logitech MX Keys S Combo avrai una straordinaria tastiera wireless e un mouse senza fili più poggiapolsi incluso a un prezzo davvero incredibile. La tastiera ha una retroilluminazione intelligente che si attiva quando avvicini le mani e si disattiva quando le allontani, aumentando o diminuendo d’intensità in base alla luce della stanza. I tasti sono leggermente concavi per una digitazione fluida e potrai collegarla a tre dispositivi in contemporanea passando da uno all’altro con la semplice pressione di un tasto.

Il mouse ha un impugnatura ergonomica che ti permetterà di fare molta meno fatica ed è dotato di tasti per scorciatoie veloci che potrai adattare personalizzandoli col software dedicato. Scorre praticamente su qualsiasi superficie senza nessun problema ed è in grado di scorrere mille righe al secondo con la rotellina. Ottimo anche il poggiapolsi incluso che ti aiuterà a ridurre la fatica.

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