Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE: mouse wireless da gaming spettacolare

Se ti serve un mouse wireless da gaming performante e a un prezzo ragionevole approfitta subito di questa occasione pazzesca che trovi solo su Amazon. Se sei veloce potrai aggiudicarti il fantastico Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE a soli 74,99 euro, invece che 129,99 euro.

Sul prezzo di listino indicato da Amazon c’è quindi uno sconto del 42% che ti permette di risparmiare la bellezza di oltre 55 euro sul totale. Allo stesso prezzo potrai scegliere tra la colorazione bianca e quella nera. Puoi inoltre decidere di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Fai attenzione perché è un’offerta a tempo limitato.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE: ora è un best buy

Possiamo dire anche un’assoluta certezza che a questa cifra il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE è un best buy assoluto. Siamo di fronte a un mouse wireless da gaming di altissimo livello che ti permetterà di vedere subito una grande differenza. Ha un impugnatura ergonomica per non affaticare il braccio, la mano e il polso e tasti estremamente precisi e rapidi. Diversi sono anche personalizzabili tramite il software dedicato.

Offre una connessione veloce è affidabile grazie alla tecnologia wireless LIGHTSPEED, con un tracciamento di oltre 888 IPS e fino a 44000 DPI senza smoothing, accelerazione o filtraggio. Scorre velocemente su qualsiasi superficie anche senza il tappetino e ha degli switch ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE per garantire la massima precisione. Inoltre ti permetterà di usarlo per 88 ore consecutive e si ricarica tramite il cavetto USB Type-C.

Non perdere questa occasione più unica che rara. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE a soli 74,99 euro, invece che 129,99 euro. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.