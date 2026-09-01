 Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE: mouse wireless da gaming spettacolare
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Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE: mouse wireless da gaming spettacolare

Non farti scappare questa occasione per avere il mouse wireless da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE al 42% in meno su Amazon.
Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE: mouse wireless da gaming spettacolare
Tecnologia PC Hardware
Non farti scappare questa occasione per avere il mouse wireless da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE al 42% in meno su Amazon.
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Se ti serve un mouse wireless da gaming performante e a un prezzo ragionevole approfitta subito di questa occasione pazzesca che trovi solo su Amazon. Se sei veloce potrai aggiudicarti il fantastico Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE a soli 74,99 euro, invece che 129,99 euro.

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Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE: ora è un best buy

Possiamo dire anche un’assoluta certezza che a questa cifra il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE è un best buy assoluto. Siamo di fronte a un mouse wireless da gaming di altissimo livello che ti permetterà di vedere subito una grande differenza. Ha un impugnatura ergonomica per non affaticare il braccio, la mano e il polso e tasti estremamente precisi e rapidi. Diversi sono anche personalizzabili tramite il software dedicato.

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Offre una connessione veloce è affidabile grazie alla tecnologia wireless LIGHTSPEED, con un tracciamento di oltre 888 IPS e fino a 44000 DPI senza smoothing, accelerazione o filtraggio. Scorre velocemente su qualsiasi superficie anche senza il tappetino e ha degli switch ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE per garantire la massima precisione. Inoltre ti permetterà di usarlo per 88 ore consecutive e si ricarica tramite il cavetto USB Type-C.

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Pubblicato il 1 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
1 set 2026
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